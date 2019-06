Saját szavaival élve is monstre összeállításban foglalkozik a júniusi Forbes magyar kiadása Soros Györggyel, őt tették a címlapra is, 27 oldalon keresztül írják, ki ő és mit csinál. „Nem emlékszünk olyanra, hogy valaha annyit írtunk volna egyszerre egy emberről, mint most Soros Györgyről” – írták.

Online felületükre kitettek egy 12 dolog, amit nem tudtál róla és kiderül című összeállítást, ezekből szemezünk.

Először 1939-ben, 9 évesen adakozott, kétszer tíz pengőt küldött a szabadságukért harcoló finneknek a 8 Órai Újság 1939. december 23-i cikke szerint. A második világháborúban Kiss Sándor álnéven élt. Mély benyomást tett rá 1986-ban az, ami a Bibó kollégiumban zajlott. 1991-ben a Figyelőnek azt mondta, „nem is rejtem véka alá, hogy én eszmeileg a Fidesszel szimpatizálok. Tény, hogy a Soros Alapítványnak is szerepe van e tehetséges fiatal politikusgárda kinevelésében. Én őket tartom a jövő ígéretének.” A CEU-t eredetileg nem Budapestre tervezték, az első kurzusok 1991-ben Prágában indultak, ezeket 1992-ben követték a budapesti órák. A költözésre még ebben az évben sor került, miután Václav Klaus volt cseh miniszterelnök elüldözte a CEU ottani ágát. Néhány évvel ezelőttig még rendszeresen síelt és úszott reggelente az óceánban, teniszezni viszont a mai napig szokott. Szenvedélyesen szeret sakkozni, és tud is: Polgár Judittal kétszer is megmérkőzött, egyszer félbe maradt a parti, másodszor, Polgár szavaival élve, „ügyesen küzdött, de alulmaradt”.

