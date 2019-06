Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő drónjukat, amely nem csak függőleges emelkedésre képes. ","shortLead":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő...","id":"20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661d1080-7576-455e-916f-06ba6da3a41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","timestamp":"2019. június. 06. 17:03","title":"Bemutatta az új drónt az Amazon, amelyik 30 perc alatt házhoz viszi a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára, az egykori tévés Kálmán Olgát. Momentumosok szerint \"most van vége a Karácsony-projektnek\".","shortLead":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára...","id":"20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3b3487-346f-4ad3-b19a-89296b869994","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","timestamp":"2019. június. 06. 12:13","title":"Kálmán Olgát indítja a főpolgármesteri előválasztáson a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","shortLead":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","id":"20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667ce1a-96f7-4f40-8fab-1a1c55adc0ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 06. 20:51","title":"Több száz halálesetet okozott a tavalyi hőség Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d03cb51-0975-40e3-bf66-251115287c53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyolcrészes sorozatban elkerülték a megrázó felvételeket. ","shortLead":"A nyolcrészes sorozatban elkerülték a megrázó felvételeket. ","id":"20190606_Tevesorozat_keszult_gyerekeknek_a_masodik_vilaghaborurol_es_a_holokausztrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d03cb51-0975-40e3-bf66-251115287c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf74abe-92e2-45cf-8fab-0b087cec3c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Tevesorozat_keszult_gyerekeknek_a_masodik_vilaghaborurol_es_a_holokausztrol","timestamp":"2019. június. 06. 21:55","title":"Tévésorozat készült gyerekeknek a második világháborúról és a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","shortLead":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","id":"20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d5937-61e0-4bf7-8705-c362701203d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","timestamp":"2019. június. 07. 08:15","title":"Intim közelségbe kerül a Jupiter jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly előleget, a közel 3 milliárd forintos vételár pedig ott pihen a számláján. A vállalat rokoncége – amelynek születésénél Mengyi \"Voldemort\" Roland bábáskodott – hozta létre a Gül Baba türbéjét évi százmilliókért üzemeltető alapítványt Orbán török barátjának, Adnan Polatnak.","shortLead":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly...","id":"20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298f73a6-61b2-4f0b-ad32-59d0c264b1f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","timestamp":"2019. június. 07. 06:16","title":"150 milliót már elutalt a kormány egy szlovéniai wellness-szállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent...","id":"20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa6a82-3b0c-4c23-b554-fe50d3c22dff","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","timestamp":"2019. június. 06. 12:01","title":"Júniusban újra TérTáncKoncert a Bazilika előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]