Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után viszont kiderült, másról van szó.","shortLead":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után...","id":"20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfeca0e-d987-4927-86ef-7cebca4d9b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","timestamp":"2019. június. 06. 08:03","title":"Azt hitték az orvosok, agydaganatot operálnak, de egészen mást találtak a nő fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek Brüsszelben.\r

\r

","shortLead":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek...","id":"20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd44f3-5ab5-4bf0-b075-35e8b268f6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","timestamp":"2019. június. 07. 19:47","title":"Hat kormányfő egyeztet péntek este az Európai Bizottság elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai az ellen tiltakoznak, hogy az intézetet beolvasztanák a Veritas Intézetbe. ","shortLead":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai...","id":"20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d20d56-886d-4fa9-92a2-601a404cfad7","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","timestamp":"2019. június. 05. 21:11","title":"Petícióban kérik értelmiségiek az 56-os Intézet megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","shortLead":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","id":"20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db967d-3f56-4107-ab2e-444c1dc5480b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Rangos díjat nyert a magyar kutató, aki leírta, miért igazán veszélyesek az atomerőművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","shortLead":"Talán érdemesebb megtanulni kezelni az érzéseinket, mint gyűlölködni.","id":"20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34cc98d-5350-4eeb-991d-952b34fccd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9801cf-3dc4-4735-90a4-cc54ca722388","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Amerika_kapitany_kemenyen_beolvasott_a_Hetero_Pride_szervezoinek","timestamp":"2019. június. 06. 15:09","title":"Amerika kapitány keményen beolvasott a Hetero Pride szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e8ecce-3569-4be2-9cbc-517fd870d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A manőver miatt zárták le kis időre a Margit hidat.","shortLead":"A manőver miatt zárták le kis időre a Margit hidat.","id":"20190607_Igy_ment_at_a_Clark_Adam_a_Margit_hid_alatt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e8ecce-3569-4be2-9cbc-517fd870d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037c1f82-c421-4109-a74f-010ad18f2a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Igy_ment_at_a_Clark_Adam_a_Margit_hid_alatt__video","timestamp":"2019. június. 07. 15:17","title":"Így ment át a Clark Ádám úszódaru a Margit híd alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292388e1-e8d8-4343-946a-b57ababee63f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azonosítása még tart, de vélhetően a dunai hajóbaleset áldozata.","shortLead":"Azonosítása még tart, de vélhetően a dunai hajóbaleset áldozata.","id":"20190606_Dunai_hajobaleset_Erdnel_is_elokerult_egy_holttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292388e1-e8d8-4343-946a-b57ababee63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d93d4f0-d37e-4090-9537-287d64d6a3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Dunai_hajobaleset_Erdnel_is_elokerult_egy_holttest","timestamp":"2019. június. 06. 15:45","title":"Dunai hajóbaleset: Érdnél is előkerült egy holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]