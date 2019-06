Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03fddfe-012c-4f48-a401-70fb28154e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 08. 09:16","title":"Balesettel indult a reggel az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85d99ea-1269-4943-9a6a-3667a034decf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Manilától Rogán Cecíliáig, a népi demokráciától az illiberális demokráciáig. A 40 éves HVG történelme egyúttal Magyarország – és kicsit a világ – utóbbi négy évtizedének a történelme is.","shortLead":"Manilától Rogán Cecíliáig, a népi demokráciától az illiberális demokráciáig. A 40 éves HVG történelme egyúttal...","id":"201923_hvg_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85d99ea-1269-4943-9a6a-3667a034decf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b294f160-34d8-43b0-8bd6-d449010e0965","keywords":null,"link":"/kultura/201923_hvg_40","timestamp":"2019. június. 08. 09:00","title":"A HVG 40 évének 20 legjobb címlapja - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","shortLead":"A banda, amely az üzletet vitte, drogokat is árult a kuncsaftoknak.","id":"20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a403d-8d14-4356-9077-f551f0b6977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155f995-5cff-4b97-b485-f80f3bf5a27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Szexre_kenyszeritett_noket_szabaditottak_ki_egy_marbellai_hazbol","timestamp":"2019. június. 09. 18:04","title":"Szexre kényszerített nőket szabadítottak ki egy marbellai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú hirdetési megoldása. Egy hazai szakértő szerint fel fogja forgatni a piacot: élénkül a verseny, lesznek nyertesek és vesztesek, de a vevők mindenképpen jól járnak.","shortLead":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú...","id":"20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3799e6-00db-4555-819a-c67927af9d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","timestamp":"2019. június. 09. 08:03","title":"Itt a Google árösszehasonlítója, Magyarországon is bekapcsolták a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz és amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz...","id":"20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b72d41-7992-41af-ad0e-0f32e92a0947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","timestamp":"2019. június. 08. 15:03","title":"Ha ilyen ütemben változik a klíma, előbb-utóbb lakhatóvá válhat Szibéria nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]