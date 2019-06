Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","shortLead":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","id":"20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0f7d9a-31f1-4006-bc4a-e04f97314443","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","timestamp":"2019. június. 11. 15:25","title":"Vége a március óta tartó macerának az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","shortLead":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","id":"20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878cee8-537f-46a1-a636-6b36e6eed4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","timestamp":"2019. június. 11. 10:33","title":"Jövőre újabb négy adófajta tűnhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A skót tengerpart közelében, a víz mélyén bukkantak az 1 kilométeres becsapódási kráterre.","shortLead":"A skót tengerpart közelében, a víz mélyén bukkantak az 1 kilométeres becsapódási kráterre.","id":"20190610_Sosem_talaltak_meg_ekkora_kratert_a_Foldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad10ffc-0d20-47f9-b379-64cb30afccbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_Sosem_talaltak_meg_ekkora_kratert_a_Foldon","timestamp":"2019. június. 10. 22:15","title":"Sosem találtak még ekkora krátert Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző nap azt írta: a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző...","id":"20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8c52b5-3946-47a6-aa4e-86b444c907da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 12. 07:26","title":"Trumpnak nem tetszik, hogy a CIA informátorokkal kémkedik Kim Dzsong Un után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még Visegrádon van.","shortLead":"Most még Visegrádon van.","id":"20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96345862-1fed-4a48-9efe-c387edf6c350","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Megis_Budapestre_jon_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 11. 16:37","title":"Mégis Budapestre jön a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","shortLead":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","id":"20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0536c7-becd-4747-b570-27567bac9998","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","timestamp":"2019. június. 10. 19:22","title":"Elment az áram Majka teltházas koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték, a belügyminiszter most közölte, a vádak alaptalanok.\r

\r

","shortLead":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték...","id":"20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e08f442-e15c-4b26-b161-eeb80f0d7acf","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","timestamp":"2019. június. 11. 16:57","title":"Gyorsan ejtették a vádat a megvert orosz újságíró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]