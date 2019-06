Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már a tulajdonosokhoz. Vajon miért tesztel mégis a Bugatti?","shortLead":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már...","id":"20190611_nurburgring_bugatti_chiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61092caa-72f8-4ca4-b3a3-3b12144303c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_nurburgring_bugatti_chiron","timestamp":"2019. június. 11. 10:27","title":"Még a Nürburgringen is ritkaság, hogy egyszerre két Bugatti Chiron tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","shortLead":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","id":"20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0536c7-becd-4747-b570-27567bac9998","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","timestamp":"2019. június. 10. 19:22","title":"Elment az áram Majka teltházas koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három fő célkitűzését: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a sírgyalázást.","shortLead":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és...","id":"20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cab59e3-01ed-47a4-9902-4acfd88aa291","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","timestamp":"2019. június. 10. 19:08","title":"Úzvölgyi incidens: a román belügyminiszter elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","shortLead":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","id":"20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a2081-4dea-42f6-beb1-066920da9cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","timestamp":"2019. június. 11. 21:25","title":"Zárt helyiségben vizsgálják a Hableány roncsát, mindent átnéznek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás után kiált - vallja Nemes Orsolya generációkutató. Ez pedig csak olyan légkörben lehetséges, amelyben a kihívások leküzdése érdekében együtt törekszünk rá, hogy a nemzedékek közötti különbségek ne elszigeteljenek minket, hanem előnyt tudjunk kovácsolni belőlük. Részlet.","shortLead":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás...","id":"20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73de6de-e994-4562-9d21-6e32981ba5be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","timestamp":"2019. június. 11. 14:15","title":"Miért károsak a generációs sztereotípiák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat az ilyen terápiák tiltásáról. ","shortLead":"Jens Spahn ezért egyeztetésekbe kezd az igazságügyi minisztériummal, hogy mielőbb elkészüljön egy törvényjavaslat...","id":"20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba2e512-050d-4b13-8e5e-92eb09021707","keywords":null,"link":"/elet/20190611_A_nemet_egeszsegugyi_miniszter_betiltana_a_melegeket_atnevelo_terapiakat","timestamp":"2019. június. 11. 15:10","title":"A német egészségügyi miniszter betiltaná a melegeket \"átnevelő\" terápiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából, hogy nem roncsolódott tovább. ","shortLead":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából...","id":"20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046e29d-1667-45b9-9831-02d16ce838a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","timestamp":"2019. június. 11. 14:45","title":"Véget ért a Hableány kiemelése, uszályon viszik Csepelre a hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]