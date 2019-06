Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","shortLead":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","id":"20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e92e6-bde3-4608-a599-7621c816dfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 13. 16:59","title":"Boris Johnson nyert az első szavazáson, ahol eldől, ki lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva India elindítja második Hold-misszióját. Bejelentésük szerint \"sima\" landolást terveznek, ami után útnak indítanak egy holdjárót is.","shortLead":"Egy hónap múlva India elindítja második Hold-misszióját. Bejelentésük szerint \"sima\" landolást terveznek, ami után...","id":"20190613_isro_csandrajan_2_indiai_holdmisszio_holdjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d266c907-fbd8-4ef8-8222-6b07fba9999c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_isro_csandrajan_2_indiai_holdmisszio_holdjaro","timestamp":"2019. június. 13. 21:03","title":"India megint elindul a Holdra, ezúttal ott hagynak egy kutatójárműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","shortLead":"A Fidelitas pedig sajtótájékoztatót is tart a zuglói polgármesterről. ","id":"20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa23aa8-7e3b-47f4-ae55-4fc3c8958fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c9f66-a5e9-4aca-861d-9bef2cda1496","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Dokumentumokkal_cafolja_a_Fidesz_Karacsony_Gergely_allitasat","timestamp":"2019. június. 15. 13:06","title":"Dokumentumokkal cáfolja a Fidesz Karácsony Gergely állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5798de30-c0ac-42f0-b02d-65e7f3cf3124","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha az amerikaiak megoldották egy Tesla kilövését az űrbe, akkor most az oroszok is megmutatják, hogy mire képesek. ","shortLead":"Ha az amerikaiak megoldották egy Tesla kilövését az űrbe, akkor most az oroszok is megmutatják, hogy mire képesek. ","id":"20190614_video_az_oroszok_majdnem_az_urbe_kuldtek_majdnem_egy_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5798de30-c0ac-42f0-b02d-65e7f3cf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653bf278-f0ad-492b-a093-729f48780b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_video_az_oroszok_majdnem_az_urbe_kuldtek_majdnem_egy_ladat","timestamp":"2019. június. 14. 08:17","title":"Videó: Az oroszok majdnem az űrbe küldtek egy majdnem igazi piros kocka Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése, amely nemrég ismét aktív lett.","shortLead":"A tudósok szerint nagyon erős lehet a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán első kitörése...","id":"20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1b28616-a20c-48d9-90ea-1c0d1a473aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e716f55-258f-48aa-8f5d-d8e072c81c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_bolsaja_udina_kamcsatka_vulkan","timestamp":"2019. június. 14. 14:03","title":"Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kutatók szerint a kitörése katasztrofális lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","shortLead":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","id":"20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f25d8-4959-44bd-aed0-c9dd340d965f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. június. 14. 13:21","title":"Bekövetkezett: tényleg teljesen G-osztályosra faragták a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon kameráját professzionális csillagászati technológiával. ","shortLead":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon...","id":"20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd45a7f8-01c7-4a31-9677-6d2af2ef2a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","timestamp":"2019. június. 13. 19:03","title":"Összekötötték az MTA százéves távcsövét egy Huawei P30 Próval – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","shortLead":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","id":"20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bde70-1fdd-4107-adcb-30cc3de4441c","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","timestamp":"2019. június. 14. 07:05","title":"Megfúrták a lilék a tengerparti partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]