[{"available":true,"c_guid":"d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","shortLead":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","id":"20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfbb17f-25b2-4811-afff-64cc4d4feaa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","timestamp":"2019. június. 17. 05:15","title":"Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","shortLead":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","id":"20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d186cbe-6b24-47cd-8b5a-c94fdafe1327","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 16. 15:28","title":"A Chelsea-től érkezik a Juventus új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fok várható. ","shortLead":"Délután 33-38 fok várható. ","id":"20190615_Ma_tetozik_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ae2817-e4ca-4519-926b-358cb8202429","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Ma_tetozik_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 15. 08:18","title":"Ma tetőzik a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","shortLead":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","id":"20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bf95d-4cee-4720-bcd5-65c840be19fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","timestamp":"2019. június. 16. 09:48","title":"Trump \"virtuális hazaárulással\" vádolta meg a The New York Timest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aa631d-89bb-4886-8ed1-4036c4ceb526","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"1979. június 15-én jelent meg a Joy Division kultúrameghatározó lemeze, az Unknown Pleasures. Megemlékezünk róla.","shortLead":"1979. június 15-én jelent meg a Joy Division kultúrameghatározó lemeze, az Unknown Pleasures. Megemlékezünk róla.","id":"20190615_Joy_Division_Unknown_Pleasures_40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3aa631d-89bb-4886-8ed1-4036c4ceb526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e52a593-7938-4e15-9183-73aaf2497fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Joy_Division_Unknown_Pleasures_40","timestamp":"2019. június. 15. 12:02","title":"Végtelen romantika és elképesztő sötétség - 40 éves a könnyűzene kultikus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg a lányok önvédését alapozhatja meg.



","shortLead":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg...","id":"20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ec3e0-d54e-4bfe-9706-96fa0e7478a8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","timestamp":"2019. június. 16. 08:45","title":"A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is...","id":"20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5e39c-0412-492e-bcb2-5139865ced98","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 15. 17:30","title":"Fülke: Gyurcsánynak 557 ezer oka van ejteni Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fürdőruhát még nem kell félretenni.","shortLead":"A fürdőruhát még nem kell félretenni.","id":"20190615_Zivatarokkal_jon_a_lehules_de_a_hetvegen_meg_kanikula_varhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce1f84-6df7-446a-8f08-7b8a5e808176","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Zivatarokkal_jon_a_lehules_de_a_hetvegen_meg_kanikula_varhato","timestamp":"2019. június. 15. 17:03","title":"Zivatarokkal jön a lehűlés, de a hétvégén még kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]