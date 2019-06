Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben.

Svájcban perelhetnek kártérítésért a Hableány-katasztrófa áldozatainak hozzátartozói – írja a Magyar Nemzet. Borbély Zoltán, a Hableány üzemeltetője, a Panorama Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvéd azt mondta ugyanis, hogy halálos közlekedési baleset ügyében eddig maximum tízmillió forint kártérítést ítéltek meg a hozzátartozók számára idehaza, ám svájci és amerikai bíróságokon nagyságrendekkel nagyobb kártérítés érhető el.

A lap szerint ezért biztosra vehető, hogy a dél-koreai áldozatok hozzátartozói svájci vagy amerikai választott bírósághoz fordulnak kártérítési igényükkel, erre pedig a Viking Sigyn üzemeltetőjének svájci székhelye is feljogosítja őket. A svájci vagy amerikai bírósághoz való fordulásra a magyar áldozatok hozzátartozóinak is megvan a lehetőségük, annak ellenére, hogy magyar állampolgárok voltak az elhunytak, és a büntetőeljárás is a magyar jogrend szerint zajlik.

Az előzetes nyomozati adatok és a Viking Sigyn ukrán kapitánya elleni gyanúsítás a lap szerint tartalmazza, hogy a svájci zászló alatt hajózó Sigyn anélkül, hogy személyzete felvette volna a Hableány személyzetével a kapcsolatot, előzte a magyar sétahajót, amit utolért, a tatját meglökte, majd maga alá gyűrte, és a víz alá süllyedt Hableányt legalább egyszer megforgatta a tengelye körül.

Közben a büntetőeljárás mellett újabb vizsgálat indult, a Hableány kapitánya és matróza halála ugyanis munkahelyi balesetnek minősül, és a munkavédelmi előírások szerint az illetékes fővárosi kormányhivatalhoz tartozó munkavédelmi és munkaügyi osztály feladata a történtek teljes körű vizsgálata, a felelősség megállapítása.

A hajótragédia három dél-koreai áldozatának holttestét továbbra sem találták meg, őket továbbra is keresik a Duna teljes déli szakaszán.