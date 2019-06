Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","shortLead":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","id":"20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997472e-c594-4ca8-b361-3ff00a2e829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 14:03","title":"Van előrelépés: már vizsgálódik a Facebook a letiltós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","shortLead":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","id":"20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb5669-b26d-4f51-943b-d90081fef5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","timestamp":"2019. június. 17. 15:52","title":"Világrekord az óceántisztításban: 633 búvár dolgozott egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","shortLead":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","id":"20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab6468f-eeff-4227-834d-210fac762f2a","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","timestamp":"2019. június. 17. 10:19","title":"Erzsébet királynőnek fontosabb dolga is akad, mint a dédunokája keresztelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","shortLead":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","id":"20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5b2f3-78d3-468a-8bd9-ed08802d9b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","timestamp":"2019. június. 17. 21:43","title":"Sólyom László arról beszélt, hogy a KDNP az egyházra erőlteti az akaratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13 éves kislány közbeavatkozott. ","shortLead":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13...","id":"20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf74bfc-f23e-4eb7-a68b-cbf466ea0b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","timestamp":"2019. június. 18. 06:14","title":"Nővére szerint megmentette az életüket a tomboló apjukat leszúró galgahévízi kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]