[{"available":true,"c_guid":"92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","shortLead":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","id":"20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f57b34c-313e-43bd-b6a9-fa21d0a16cd8","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","timestamp":"2019. június. 16. 17:32","title":"Meghalt Köteles Erzsébet tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","shortLead":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","id":"20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2b89d-c2a3-4a74-bad0-f6e4d7c96818","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","timestamp":"2019. június. 18. 12:31","title":"Ferihegyen kaptak el egy iraki nőt, aki más útlevelével utaztatott egy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható összetevői. A kezdő lökést egy-egy alkalmazás is megadhatja.","shortLead":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható...","id":"20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f15f9b-33d5-4797-a1ab-35fcafde4004","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","timestamp":"2019. június. 16. 19:15","title":"Appajánló: íme 5 remek alkalmazás az előrébb jutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","shortLead":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","id":"20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5859e6-ca25-48bb-bfcd-2768a6a53833","keywords":null,"link":"/sport/20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","timestamp":"2019. június. 18. 14:55","title":"A Ludogorecet kapta a Ferencváros a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","shortLead":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","id":"20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a431250-739e-44eb-9385-811f91d8dcf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","timestamp":"2019. június. 17. 13:15","title":"Hároméves kislány tett tönkre egy 16 milliós műalkotást Baselben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős környezeti kockázattal járhat.","shortLead":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős...","id":"20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822ebd14-74c2-4edd-b1d9-fcd68bc7197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","timestamp":"2019. június. 17. 16:03","title":"\"Ki a Tisza vizét issza\" – rengeteg műanyag van a hazai folyók alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre jelenleg legveszélyesebbként számontartott Bennu aszteroida. Egy fotót is küldött haza az égitestről.","shortLead":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre...","id":"20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c2816-ce25-40e9-8001-8fefd0f3de67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2019. június. 18. 08:33","title":"Lenyűgöző fényképet küldött haza a száguldó aszteroida körül keringő űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]