[{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","shortLead":"Az új közlekedési táblákkal a kisebb vadállatok pusztulását akarják megakadályozni.","id":"20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599b457d-c701-41af-866c-818d5397d463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68cb84-56e8-48e5-bd30-8576e540c791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Mar_a_sundisznokra_is_figyelmeztetnek_a_brit_utakon","timestamp":"2019. június. 17. 17:05","title":"Már a sündisznókra is figyelmeztetnek a brit utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet adatbázisába feltöltött új modellszámok.","shortLead":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet...","id":"20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70def4a5-3cad-47e5-9b3e-5d460ea4bc62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","timestamp":"2019. június. 16. 10:03","title":"Nem biztos, hogy jó ötlet most MacBookot venni, újak jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","shortLead":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","id":"20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7101f81a-f7d1-483a-a396-e02e5ae730d4","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","timestamp":"2019. június. 16. 14:31","title":"Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f8bb95-e534-41df-af2b-d7b9888656ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejárja a közösségi oldalakat egy 3D-hatású kép, melynek terjesztői állítják: a három különféle színűnek tűnő golyó valójában pontosan ugyanolyan színárnyalatú.","shortLead":"Bejárja a közösségi oldalakat egy 3D-hatású kép, melynek terjesztői állítják: a három különféle színűnek tűnő golyó...","id":"20190617_optikai_csalodas_illuzio_barna_golyok_munker_white_illuzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f8bb95-e534-41df-af2b-d7b9888656ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512f99f-06c1-4cda-abc1-7576a6053453","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_optikai_csalodas_illuzio_barna_golyok_munker_white_illuzio","timestamp":"2019. június. 17. 08:33","title":"Optikai csalódás: nem fogja elhinni, de mindegyik golyó pontosan ugyanolyan színű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","shortLead":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","id":"20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a9c8ee-8698-4240-b7e3-eacf64eda037","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","timestamp":"2019. június. 17. 11:21","title":"Magyar leleményesség: íme a 635 lóerős új Bentley kombi változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]