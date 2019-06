Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","id":"20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a6419-0051-4758-ae35-83f54d1c12cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 18. 05:25","title":"Ma is többfelé lecsaphatnak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b44dc00-f4a5-4f0b-8dcd-8737915d5229","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","timestamp":"2019. június. 18. 12:13","title":"\"Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgurult\" – kijött egy új Koncz Zsuzsa-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál. A minőségét egyelőre nem ismerjük. ","shortLead":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál...","id":"20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc78dac0-33c0-445f-912b-4abcad2e93db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","timestamp":"2019. június. 18. 11:21","title":"Olcsó és egész vállalható külsejű ez az Oroszországban készülő kínai divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","shortLead":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","id":"20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23a28c9-3f9b-4c91-b0c0-4278fe742041","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"Halálra vertek egy dánszentmiklósi férfit, másnap megpróbálták elégetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési táblákat tesznek ki, hátha ezzel kevesebb állatot ütnek el a járművezetők.","shortLead":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési...","id":"20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f62725-314c-4aba-b1e1-cb936853613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. június. 17. 19:03","title":"Új közlekedési táblák jönnek a briteknél, a süniket védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google csak októberben mutatja be a Pixel-család újabb tagjait, valakit már lefotóztak, hogy ilyen telefont használ. Nem először történik ilyen a keresőóriásnál.","shortLead":"Bár a Google csak októberben mutatja be a Pixel-család újabb tagjait, valakit már lefotóztak, hogy ilyen telefont...","id":"20190618_google_pixel_4_felhasznalo_szabadban_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dc55f0-5450-4261-9450-fc15741ccc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_pixel_4_felhasznalo_szabadban_fenykep","timestamp":"2019. június. 18. 15:03","title":"Kikerült egy fotó: valaki már használja a Google Pixel 4-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","shortLead":"Azt szeretnék, hogy a fiatalok hazájukban boldoguljanak.","id":"20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693c0ce9-8ac3-46ff-b01c-6698f35af2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987866da-be12-4b1c-bf63-07576b6f1364","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Etiop_kereszteny_vezetok_nyugtattak_Orban_Viktort_hogy_nem_kuldenek_bevandorlokat_Magyarorszagra","timestamp":"2019. június. 18. 11:13","title":"Etióp keresztény vezetők nyugtatták Orbán Viktort, hogy nem küldenek bevándorlókat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876cccd-c1e1-4e81-9c16-45ee29f0a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó ismét felfrissítette népszerű elektromos kisautóját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávval támad.","shortLead":"A francia gyártó ismét felfrissítette népszerű elektromos kisautóját, ami minden korábbinál nagyobb hatótávval támad.","id":"20190618_itt_az_uj_renault_zoe_meg_nagyobb_akkumulatorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3876cccd-c1e1-4e81-9c16-45ee29f0a1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8c89f-f812-4fe0-a2e5-40842af09736","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_itt_az_uj_renault_zoe_meg_nagyobb_akkumulatorral","timestamp":"2019. június. 18. 08:21","title":"Itt az új Renault Zoe: nagyobb akkumulátor, erősebb motor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]