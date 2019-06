Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A luxusautók szerelésével foglalkozó férfit május 10-én látták utoljára.","shortLead":"A luxusautók szerelésével foglalkozó férfit május 10-én látták utoljára.","id":"20190619_Bors_letartoztathattak_egy_embert_a_tobb_mint_egy_honapja_eltunt_maglodi_vallalkozo_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c6245a-ad78-4a2f-8c1c-7323d5ed233a","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Bors_letartoztathattak_egy_embert_a_tobb_mint_egy_honapja_eltunt_maglodi_vallalkozo_ugyeben","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Bors: Letartóztathattak egy embert a több mint egy hónapja eltűnt maglódi vállalkozó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré fogyott, halálosan kifáradt jegesmedve. A nőstény állat leginkább fekszik a földön, s néha körbeszagolgat, van-e étel a közelben.","shortLead":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré...","id":"20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc372a-c1cb-4112-b973-7135b121a77f","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","timestamp":"2019. június. 19. 11:09","title":"Éhes és kifáradt jegesmedve sétált el egészen Norilszkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","shortLead":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","id":"20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e26b42f-8dd3-40a3-b7c7-b07cfdf88360","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl ilyen adatot, megint a Policy Agenda számította ki. ","id":"20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2a5cea-710f-47ba-901f-2a3555a9e6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_letminimum_policy_agenda_ksh","timestamp":"2019. június. 19. 21:47","title":"Nem elég a minimálbér a létminimumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Miközben a két csúcsszerv csatázik, még mindig nem tudni: félrevezették-e a választókat az aktivisták, akik az EP-jelöltek ajánlása mellett az Orbán Viktor politikáját támogató ívet is aláíratták.","shortLead":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel...","id":"20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c211ff-895c-4065-bbf5-01f59790e4f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","timestamp":"2019. június. 19. 19:00","title":"Fideszes aláírásgyűjtés: még mindig nincs vége az Ab-Kúria-csatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató azt kéri Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy engedjék végre szabadon az orosz Távol-Keleten felfedezett \"cetbörtönben\" fogva tartott fehér és kardszárnyú delfineket.","shortLead":"Jean-Michel Cousteau francia óceánkutató azt kéri Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy engedjék végre szabadon az orosz...","id":"20190619_cetborton_delfinek_elengedese_cousteau_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ca755-bfcf-46de-ac03-c358dd93c605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_cetborton_delfinek_elengedese_cousteau_putyin","timestamp":"2019. június. 19. 09:33","title":"Hiába ígérték az oroszok, mégsem engedték még szabadon a \"cetbörtönben\" tartott delfineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]