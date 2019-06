Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8d7b3b-87af-4a29-9dfb-0f338973cbf1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Most élünk jobban, vagy harminc éve? Az árak alapján válaszoljuk meg a kérdést. ","shortLead":"Most élünk jobban, vagy harminc éve? Az árak alapján válaszoljuk meg a kérdést. ","id":"20190619_1989_amikor_egy_mosogepert_harom_honapig_kellett_dolgozni_arak_fizetesek_valtozasa_rendszervaltas_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8d7b3b-87af-4a29-9dfb-0f338973cbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a074b6b-9ed0-4600-841b-116fbd4e39a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_1989_amikor_egy_mosogepert_harom_honapig_kellett_dolgozni_arak_fizetesek_valtozasa_rendszervaltas_ota","timestamp":"2019. június. 19. 06:30","title":"1989: amikor egy mosógépért három hónapig kellett dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat, hátha ezzel is kevesebb átverés történik.","shortLead":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat...","id":"2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee7fa9-cb1f-4881-ad12-7da4d9cb43dd","keywords":null,"link":"/tudomany/2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","timestamp":"2019. június. 19. 16:03","title":"A Google csinált egy programot, amivel jelentheti a gyanús weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai Csiangszu tartományban.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai...","id":"20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d6347-316c-45b8-834d-b614d463ac0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","timestamp":"2019. június. 20. 14:33","title":"Először azt hitték, hogy emberé: 100 millió éves dinoszaurusz-lábnyomokra bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem tesznek eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem...","id":"20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44638711-6a64-40ae-a0a3-196b0eed44c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. június. 20. 17:16","title":"Nagy baj lehet, ha nem fogadja el a kormány a bankok halasztási kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","shortLead":"Kiesett egy újabb jelölt, a legesélyesebbnek tartott volt brit külügyminiszter, Boris Johson pedig ismét tarolt.","id":"20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d4b7d-d59f-4118-b74b-ba0f023afd26","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Egyre_biztosabb_hogy_Boris_Johnson_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Egyre biztosabb, hogy Boris Johnson lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, számos terület még javításra szorul az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat...","id":"20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20984afa-7b2f-4d64-8804-fd25171e7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","timestamp":"2019. június. 18. 21:03","title":"\"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt nyomoznak a Hableány-baleset ügyében.","shortLead":"Közleményben cáfolja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt a korábbi hírt, hogy cserbenhagyás és...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8e405d-e0a6-42db-9bdf-9e1763a9885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fff0b7-dea1-43fd-841d-dd8227461ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_brfk_cafolat_nyomozas_jurij_c","timestamp":"2019. június. 20. 10:56","title":"Nem gyanúsítják cserbenhagyással a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]