[{"available":true,"c_guid":"1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6","c_author":"Kerpel-Fronius Gábor","category":"itthon","description":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","shortLead":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","id":"20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0b86a-f2f7-4b5a-acec-880ae6dd417b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","timestamp":"2019. június. 19. 15:20","title":"Kerpel-Fronius Gábor: Nem hazudhatok csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A luxusautók szerelésével foglalkozó férfit május 10-én látták utoljára.","shortLead":"A luxusautók szerelésével foglalkozó férfit május 10-én látták utoljára.","id":"20190619_Bors_letartoztathattak_egy_embert_a_tobb_mint_egy_honapja_eltunt_maglodi_vallalkozo_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c6245a-ad78-4a2f-8c1c-7323d5ed233a","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Bors_letartoztathattak_egy_embert_a_tobb_mint_egy_honapja_eltunt_maglodi_vallalkozo_ugyeben","timestamp":"2019. június. 19. 08:33","title":"Bors: Letartóztathattak egy embert a több mint egy hónapja eltűnt maglódi vállalkozó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint a jellegzetes viselkedések fele örökölhető.","shortLead":"A macskafajták nemcsak külsejükben, de viselkedésükben is különböznek egymástól, a Helsinki Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b905ca-1e51-44ef-80e6-0b709cf5b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_macskak_jellemvonasai_oroklodes","timestamp":"2019. június. 19. 14:03","title":"Végre egy kutatás a macskákról: jellemvonásaik fele öröklés által megy tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","shortLead":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","id":"20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b089d30b-8d78-42e4-ac54-a98f0bd895e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Több magyar egyetem is felkerült a világ legjobbjait bemutató ranglistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","shortLead":"Várhatóan pénteken hirdet ítéletet az elsőfokú bíróság. ","id":"20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82bdd9b-fec8-442d-aa86-aea2d0f50c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Bonyi_rendorgyilkossag_eletfogytiglan","timestamp":"2019. június. 20. 14:35","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: tényleges életfogytiglant kért az ügyész a vádlottra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","shortLead":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","id":"20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e658d910-957d-493e-9dba-4cbef0012c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","timestamp":"2019. június. 19. 12:49","title":"A momentumos Cseh Katalin lett az új liberális frakció egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]