[{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Miközben a két csúcsszerv csatázik, még mindig nem tudni: félrevezették-e a választókat az aktivisták, akik az EP-jelöltek ajánlása mellett az Orbán Viktor politikáját támogató ívet is aláíratták.","shortLead":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel...","id":"20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c211ff-895c-4065-bbf5-01f59790e4f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","timestamp":"2019. június. 19. 19:00","title":"Fideszes aláírásgyűjtés: még mindig nincs vége az Ab-Kúria-csatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","shortLead":"Sztrájkra készül a szakszervezet, az Eurowings, a Germanwings, és akár a Lufthansa is sorra kerülhet. ","id":"20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3022d6-84d6-4896-8131-f80a97e47414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kaotikus_nyarat_igernek_a_nemet_legiutaskiserok","timestamp":"2019. június. 20. 15:23","title":"Kaotikus nyarat ígérnek a német légiutas-kísérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan igen szemrevalóra sikeredett. És hamarosan zöld rendszámos változatban is kapható lesz. ","shortLead":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan...","id":"20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52cfbb7-8e21-4213-a6b4-208e5b242741","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","timestamp":"2019. június. 21. 06:41","title":"Hazánkban a gyönyörű Peugeot 508 sportkombi – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki politikus.","shortLead":"Egy év hallgatás után saját Vlogján nyilatkozott pártpolitikáról és az önkormányzati választásokról az ellenzéki...","id":"20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d688b7-c654-42f6-bcd1-a121929b840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Vona_nem_ert_egyet_Jobbikkal","timestamp":"2019. június. 20. 22:55","title":"Vona Gábor nem ért egyet Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","shortLead":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","id":"20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e4ad82-9b45-464b-a411-ea66b7e6740c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 20. 18:15","title":"Megint selyemzsinórt küldött Ferihegy vezetésének a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","shortLead":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","id":"20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbdaf91-d0a1-401b-a1c0-17f8c72f8b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","timestamp":"2019. június. 19. 20:53","title":"Összesen 210 IC+ kocsit szeretne a MÁV - új mozdonyok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]