[{"available":true,"c_guid":"42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","shortLead":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","id":"20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37f8daf-755c-4442-bbdd-719760588de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","timestamp":"2019. június. 23. 06:41","title":"A nap videója: kiparkolni sem mindig egyszerű, főleg egy helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország hírügynöksége, a KCNA.","shortLead":"Remek levelet kapott Donald Trump amerikai elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai államfő – közölte az ázsiai ország...","id":"20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=719acf71-428c-4e18-8e87-e5a7fa1128fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16626ba8-b002-4acf-82f0-f9b0b3cdac08","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_es_Kim_a_ket_jobarat","timestamp":"2019. június. 23. 21:16","title":"Trump és Kim, a két jóbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","id":"20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d923-4480-4f01-a901-fbc47b28b99a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","timestamp":"2019. június. 23. 12:32","title":"Baleset miatt torlódásra kell készülni az M7-esen, Sóstó térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","shortLead":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","id":"20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c13f44-5e5b-4b71-aceb-1f639353feeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","timestamp":"2019. június. 24. 13:07","title":"Gazdag külföldieket csábítana Szaúd-Arábia, de igen komoly ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először katonák is részt vettek.","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először...","id":"20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad89e2-c47f-4cab-b721-4cbd49fdcdd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","timestamp":"2019. június. 23. 16:49","title":"Az eddigi legbékésebb és legnagyobb melegfelvonulást tartották Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres Glastonbury zenei fesztivál alapítójának a lánya.","shortLead":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres...","id":"20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03071f5-f572-4932-8052-79870f43f5ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","timestamp":"2019. június. 23. 18:25","title":"Férfitúlsúly a zeneiparban – mondja Emily Eavis, Glastonbury szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","shortLead":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","id":"20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec3260-0f0b-43a5-994d-b7d2c779525f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","timestamp":"2019. június. 24. 14:41","title":"Soros azt mondta, adóztassák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]