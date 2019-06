Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train szerelvényeit tartják majd karban. A milliárdos rokona három évvel ezelőtt alapított vasútépítő céget, három év alatt több ezerszeresére nőtt a vállalat árbevétele.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lányának férje 3 milliárd forintból szerelőcsarnokot építhet, a szegedi üzemben a tram-train...","id":"20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad509776-4f68-4602-afde-96195970d2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Minden_milliardert_lehajolnak_jutott_a_tram_train_milliardjaibol_Meszaros_Lorinc_vejenek_is","timestamp":"2019. június. 25. 08:31","title":"Jutott a tram-train milliárdjaiból Mészáros Lőrinc vejének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók fizetését. Válságtanácskozást tartottak a szakmai szervezetek.","shortLead":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók...","id":"20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682869b2-1b5f-432b-860a-5c0424898aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 16:11","title":"A gyógyászati segédeszközök piacának összeomlásával fenyegetnek a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte meg az észak-amerikai mozis hétvégét a Pixar családi animációja, a Toy Story 4.","shortLead":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte...","id":"20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01208b48-f234-4bda-9e42-b3aa2882726b","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","timestamp":"2019. június. 23. 21:28","title":"A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra, hogy a reptéren engedjen előre bennünket a sorban. Nem árt, ha van egy elfogadható indokunk.","shortLead":"Nem könnyű rávenni partnerünket a mosogatásra, lakótársunkat a szemét levitelére, egy ismeretlent pedig arra...","id":"20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7263878-469f-43de-9368-b3fe9d5d6563","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190625_Ezert_erdemes_mindig_megindokolni_a_kereseinket","timestamp":"2019. június. 25. 14:15","title":"Ezért érdemes mindig megindokolni a kéréseinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek cégükhöz, például egy boltba. Mostanság azonban nem túl rózsás a helyzet.","shortLead":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek...","id":"20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684dddde-2530-45e6-bf64-67bf9f362d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","timestamp":"2019. június. 24. 11:03","title":"Csalók lepték el a Google Térképet, és nem sikerül őket kisöpörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c06843-0b58-430c-8ff2-76ef745ef758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy sebességgel csapódott a szalagkorlátnak majd azt átszakítva a szemközti sávban állt meg.","shortLead":"Nagy sebességgel csapódott a szalagkorlátnak majd azt átszakítva a szemközti sávban állt meg.","id":"20190625_szalagkorlt_ferihegyi_gyorsforgalmi_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c06843-0b58-430c-8ff2-76ef745ef758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69959c61-16c6-4509-8188-d288f9de9d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_szalagkorlt_ferihegyi_gyorsforgalmi_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:09","title":"Egy Audi TT szakítottá át a Ferihegyi gyorsforgalmi elválasztó korlátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. ","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190625_A_gyerekek_okoztak_a_tuzet_a_MOM_Sportkozpont_tetejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf7cae-ce2a-41e0-9a23-f73ac6de804b","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_gyerekek_okoztak_a_tuzet_a_MOM_Sportkozpont_tetejen","timestamp":"2019. június. 25. 10:49","title":"A gyerekek okozták a tüzet a MOM Sportközpont tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","shortLead":"A 168óra főszerkesztő-helyettese, politológus öt éve coming outolt a nyilvánosságnak. Ma is büszke rá.



","id":"20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b349c8-1485-47c5-80ef-ba217117f4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837e82bb-e74d-4215-9b45-d740589b5b6f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Lakner_Zoltan_Eletem_legjobb_dontese_volt_a_coming_out","timestamp":"2019. június. 25. 13:42","title":"Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]