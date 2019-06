A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan egy napja nem tudnak hazajutni – írta az Index olvasói beszámolókra hivatkozva.

A járatnak menetrend szerint kedd este 20:25-kor kellett volna indulnia, azonban technikai okok miatt ez nem történt meg. Az Index értesülései szerint az utasok közel három órát töltöttek a gépen, majd mindenkit leszállítottak, és azt az információt kapták, hogy a technikai hibát nem sikerült elhárítani. A Wizzair alig kommunikált az utasokkal, s lassan haladt a szállásra és élelmiszerre adott utalványok kiosztása, illetve a szállodai elhelyezés megszervezése is.

A Wizzair is beszámolt a londoni incidensről. „Június 25-én a Wizz Air W6 2222-es számú, London Gatwickből Budapestre közlekedő járatán rövid idővel a felszállás előtt nem tervezett karbantartást kellett végrehajtani. Miután a mérnökök meggyőződtek róla, hogy az egyik alkatrész cserére szorul, a járat indulását a következő napra, június 26-ára halasztottuk. A Wizz Air üzletpolitikájával és az EU szabályozásával összhangban munkatársaink tájékoztatták jogaikról az utasokat, frissítő italokat és élelmiszert biztosítottak számukra, illetve választhattak, hogy átfoglaljuk őket egy másik járatra, megtérítjük nekik a viteldíjat, vagy jóváírjuk WIZZ számlájukon a viteldíj 120 százalékát. Azoknak az utasoknak, akiknek az elérhető szállodai szobák hiánya miatt nem tudtunk szállást biztosítani, vagy akik nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel, a Wizz Air megtéríti a felmerült és a wizzair.com honlapon bejelentett költségeit. A repülőgép karbantartása jelenleg is zajlik, és a légitársaság minden tőle telhetőt megtesz, hogy elindítsa a járatot, amint a műszaki szakemberek zöld utat adnak a felszállásra. Az indulás szerda délután várható. A Wizz Air őszintén elnézést kér a hosszú késés okozat kényelmetlenségért, de az utasok, a személyzet és a repülőgépek biztonsága továbbra is a legfontosabb légitársaságunk számára” – írta a légitársaság.

Az utóbbi hónapokban a kormány látványosan többet foglalkozik a Wizz Air gondjaival. Legutóbb a múlt héten jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány fogyasztóvédelmi eljárást indít a légitársaság ellen, s hogy a miniszter a lehető legszigorúbb bírság kiszabását fogja javasolni. Gulyás az után nyilatkozott, hogy a légitársaság több magyar utasát cserben hagyta szerda este, amikor több mint három óra várakoztatás után törölte a Brüsszelből Budapestre tartó járatát, majd segítségnyújtás nélkül hagyták azokat, akik a gépen utaztak volna.