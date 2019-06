Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","shortLead":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","id":"20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f29bf-f806-4aaa-aa19-27635f4b9800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tragédia Kőbányán.","shortLead":"Tragédia Kőbányán.","id":"20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa954053-f330-49c7-a9d7-728658d4fd34","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_nyolcadikrol_vetette_ki_magat_egy_kamasz_Kobanyan","timestamp":"2019. június. 25. 14:07","title":"A nyolcadikról vetette ki magát egy kamasz Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","shortLead":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","id":"20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b651442-79db-4cda-982d-ea691641583e","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","timestamp":"2019. június. 25. 08:29","title":"Palkovics a SZTAKI szív alakú ágyáról: Említésre sem méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spanyolországban, Franciaországban és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén is rendkívül meleg lesz az idő szerdától, a meteorológusok szerint abszolút júniusi csúcsok dőlhetnek majd meg. ","shortLead":"Spanyolországban, Franciaországban és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén is rendkívül meleg lesz...","id":"20190625_hoseg_hohullam_meleg_nyugat_europa_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a17f71-a742-4f91-bd34-84303cf8d4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hoseg_hohullam_meleg_nyugat_europa_kanikula","timestamp":"2019. június. 25. 20:03","title":"Pokoli hőhullám éri el Európa nagy részét szerdán, 40 foknál melegebb idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2be59f-8486-4405-b695-649e09bccb93","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","timestamp":"2019. június. 26. 10:15","title":"Tippjáték 2/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","shortLead":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","id":"20190625_m8_as_autopalya_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d679d-b6e9-47ce-b852-c83253c07233","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_m8_as_autopalya_terv","timestamp":"2019. június. 25. 14:24","title":"Közel 8 milliárdért tervezik az M8-as gyorsforgalmi ötven kilométerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","shortLead":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","id":"20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd9942-4218-4993-a046-59e902635c27","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","timestamp":"2019. június. 26. 11:08","title":"Közel hatmilliárdból rendezne cselgáncs-vb-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés a legfontosabb hazai és külföldi intézményekben. ","shortLead":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés...","id":"20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1921e631-ebc1-48bf-a9e2-3eabf33dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","timestamp":"2019. június. 25. 06:30","title":"Így éltem és utazgattam hat éven át egy nemzetközi körözés alatt álló személyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]