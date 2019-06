Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","shortLead":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","id":"20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90236e8a-83cf-4d38-bad1-35f1d819bb82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2019. június. 25. 15:06","title":"Meghalt Gergátz Elemér korábbi földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190625_Mikori_ez_a_HVG_cimlap_HVG_40_kiallitas_tippjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c716c6f9-5df4-4e76-915e-92b85feb944e","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Mikori_ez_a_HVG_cimlap_HVG_40_kiallitas_tippjatek","timestamp":"2019. június. 25. 14:00","title":"Tippjáték 1/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","shortLead":"A felesleges reklamálás ellenére is legyőzte Uruguay a címvédő Chilét a Copa Americán.","id":"20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be571251-5d2b-4cd7-aa6f-f4abffa9bda8","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Suarez_elfelejtette_hogy_a_kapus_kezzel_is_labdahoz_erhet__video","timestamp":"2019. június. 25. 11:29","title":"Suárez elfelejtette, hogy a kapus kézzel is labdához érhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged a felhasználók kényes adataihoz.","shortLead":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged...","id":"20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca2da0f-150a-46db-8691-dbdddcfc59a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","timestamp":"2019. június. 25. 13:03","title":"Talán nem tud róla, de tele van sérülékeny alkalmazásokkal a telefonja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adafa39-80ba-446f-ba37-bcad51eee2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette a nyomozást a CD Hungary-féle olcsó várbeli lakásbérlések ügyben a BRFK, mert nem történt bűncselekmény.\r

