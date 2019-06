Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","shortLead":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","id":"20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5579fa-3c65-4443-9c69-f2eb20075ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. június. 27. 11:21","title":"4,5 millió forinttól indul a teljesen új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek Idahóba, a kormányzó pedig rendőrökkel hozatná őket vissza.","shortLead":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek...","id":"20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13392e-dfe8-4709-a188-259b11f39aa8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","timestamp":"2019. június. 26. 05:42","title":"Elmenekültek Oregonból a képviselők, hogy ne kelljen a klímaváltozásról szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","shortLead":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","id":"20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c465cef2-db2f-4bc0-ba08-511a97fe2b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","timestamp":"2019. június. 27. 15:06","title":"Vadászújság főszerkesztője lett Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Világszinten nagy GDP-növekedést eredményez majd a robotizáció, de sok feldolgozóipari állás szűnik meg miatta egy tanulmány szerint.","shortLead":"Világszinten nagy GDP-növekedést eredményez majd a robotizáció, de sok feldolgozóipari állás szűnik meg miatta...","id":"20190626_Tobb_tizmillio_allast_visznek_a_robotok_de_hoznak_egy_nemetorszagnyi_GDPt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fb07fc-5cd8-4bd1-a59a-d0ec46a96a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tobb_tizmillio_allast_visznek_a_robotok_de_hoznak_egy_nemetorszagnyi_GDPt","timestamp":"2019. június. 26. 15:15","title":"Több tízmillió állást visznek a robotok, de hoznak egy németországnyi GDP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5083afed-8ba0-4938-9e1c-d88c0bc7f4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban nagy melegre kell felkészülni legalább két napig.","shortLead":"Az egész országban nagy melegre kell felkészülni legalább két napig.","id":"20190626_Visszater_a_hoseg_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5083afed-8ba0-4938-9e1c-d88c0bc7f4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f3e06-4c98-4ebb-98c3-90016decd6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Visszater_a_hoseg_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. június. 26. 05:22","title":"Visszatér a hőség, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","shortLead":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","id":"20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310fe746-3221-4906-b82d-74295bf08644","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 08:54","title":"Tömegkarambol az M7-esen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]