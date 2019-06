Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt, mondta Karácsony Gergely.","shortLead":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt...","id":"20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da27774-198c-49c1-b93c-c0eb94316f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","timestamp":"2019. június. 26. 20:20","title":"Karácsony: Szeretek nagyvonalú lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 29 éves Alek Sigley irodalmat tanul a phenjani egyetemen, családja napok óta nem hallott róla. ","shortLead":"A 29 éves Alek Sigley irodalmat tanul a phenjani egyetemen, családja napok óta nem hallott róla. ","id":"20190627_Orizetbe_vehettek_EszakKorea_egyetlen_ausztal_lakojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d09955-2ae7-4103-9110-e3c606c8a764","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Orizetbe_vehettek_EszakKorea_egyetlen_ausztal_lakojat","timestamp":"2019. június. 27. 08:46","title":"Őrizetbe vehették Észak-Korea egyetlen ausztrál lakóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","shortLead":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","id":"20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f0ec7-f565-4f05-ab45-9fd8e166c4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","timestamp":"2019. június. 27. 05:17","title":"Babaváró hitel: itt vannak a pontos szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hír: biztosan pluszban az egyenlege. Ám ez nem biztos, hogy mindig így lesz.","shortLead":"Jó hír: biztosan pluszban az egyenlege. Ám ez nem biztos, hogy mindig így lesz.","id":"20190627_A_tavalyi_gyengelkedes_utan_nagyon_jol_teljesitenek_a_nyugdijpenztarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aba2fb-2463-4377-b1b5-1f8bb722787d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_A_tavalyi_gyengelkedes_utan_nagyon_jol_teljesitenek_a_nyugdijpenztarak","timestamp":"2019. június. 27. 11:23","title":"A tavalyi gyengélkedés után nagyon jól teljesítenek a nyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai közvilágítási pályázaton.","shortLead":"Versenytárs nélkül, vagy a konkurensek ajánlatának kizárása után nyertek az Elioshoz is kötődő cégek több szerbiai...","id":"20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01117d3e-4ea4-4c96-8a06-bf1fc2e5ad81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kulfoldon_is_terjeszkednek_az_Elioshoz_kozeli_cegek","timestamp":"2019. június. 26. 08:37","title":"Külföldön is terjeszkednek az Elioshoz közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk a külső villamos hálózat hibája miatt állt le, még szerdán.","shortLead":"A blokk a külső villamos hálózat hibája miatt állt le, még szerdán.","id":"20190627_Ismet_uzemel_a_paksi_atomeromu_2_blokkja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd55172b-31b5-48b2-9511-9aa359e2de03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ismet_uzemel_a_paksi_atomeromu_2_blokkja","timestamp":"2019. június. 27. 10:17","title":"Ismét üzemel a paksi atomerőmű 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","shortLead":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","id":"20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497427ca-9dcb-4833-bb95-6e9e5662d952","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. június. 26. 18:38","title":"Kálmán Olga videóüzenetben gratulált a nyertesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés, a földrajzi középpont egész máshol van.","shortLead":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés...","id":"20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f76585-bccb-47c5-9293-09fdcef53972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","timestamp":"2019. június. 25. 16:03","title":"Tévedésben élnek a magyarok, máshol van az ország közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]