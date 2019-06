Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a lausanne-i kongresszusának szerdai napján.","shortLead":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea1dab8-361e-4d7f-aad8-44c5e001ac67","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","timestamp":"2019. június. 26. 19:13","title":"Radikálisan megváltozik az olimpiai helyszínkijelölés menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","shortLead":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","id":"20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe2af80-bd4a-418f-84fa-0dff45c8464e","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","timestamp":"2019. június. 26. 14:28","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy nőstény orrszarvúba. Az embrió már el is kezdett növekedni.","shortLead":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót...","id":"20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47703d-96ce-4845-af51-561bba72b550","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","timestamp":"2019. június. 27. 17:03","title":"Tudományos szenzáció lehet: talán mégis sikerül megmenteni a kihalástól a szélesszájú orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi székhelyű páneurópai intézmény parlamenti közgyűlése.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi...","id":"20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d1301-4b8e-423f-8f50-571091c59396","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","timestamp":"2019. június. 26. 20:57","title":"Megvan az Európa Tanács új főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","shortLead":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","id":"20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b594cc-ca29-4faf-84b6-d790871c92fe","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","timestamp":"2019. június. 26. 13:05","title":"Erdőben, műanyag zacskóban hagytak magára egy újszülöttet Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy igazi 19. századi, klasszikus kampány kell, hogy most következzen, miután kiderült, ki az ellenzéki főpolgármester-jelölt, mondta el Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján. Minden ajtón be kell kopogtatni, ezt kell tenni, mert a Fidesznek több hatalma, pénze, médiája van. A politikus reméli, további pártok is beállnak mögé.\r

\r

","shortLead":"Egy igazi 19. századi, klasszikus kampány kell, hogy most következzen, miután kiderült, ki az ellenzéki...","id":"20190627_Karacsony_Gergely_Be_kell_kopogni_minden_ajton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def48a-8b83-46c2-8efa-95079ca68ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Karacsony_Gergely_Be_kell_kopogni_minden_ajton","timestamp":"2019. június. 27. 15:24","title":"Karácsony Gergely: \"Be kell kopogni minden ajtón\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]