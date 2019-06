Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","shortLead":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","id":"20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcbf32-eba2-4c62-96d0-49a0f4bc547d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","timestamp":"2019. június. 28. 08:44","title":"30 percet magyarázta Áder, miért nem baj, hogy a kormány megvétózta a 2050-es klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","shortLead":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","id":"20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdbdc5-17e8-47fc-a2ef-94c39224c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. június. 27. 17:18","title":"Jakab Péter elgondolkodik azon, induljon-e a Jobbik elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy nőstény orrszarvúba. Az embrió már el is kezdett növekedni.","shortLead":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót...","id":"20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47703d-96ce-4845-af51-561bba72b550","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","timestamp":"2019. június. 27. 17:03","title":"Tudományos szenzáció lehet: talán mégis sikerül megmenteni a kihalástól a szélesszájú orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","shortLead":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d81af0-888e-4c64-918f-22543098b082","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. június. 28. 06:56","title":"Becsődölhetett a 6 forintos flottaszolgáltató, a Facebookon gyülekeznek a dühös ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.","shortLead":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter...","id":"20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002b383-bfc2-4e21-8319-f5eb7e6d8214","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","timestamp":"2019. június. 27. 10:37","title":"Kormányinfó: Karácsony teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatabányától Budapestig, egy hónapon át lesz terelés a munkálatok miatt. ","shortLead":"Tatabányától Budapestig, egy hónapon át lesz terelés a munkálatok miatt. ","id":"20190627_Nyar_van_gyorsan_el_is_kezdik_felujitani_az_M1est","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa038ec9-a41b-4a48-b29c-b9e324c0bc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Nyar_van_gyorsan_el_is_kezdik_felujitani_az_M1est","timestamp":"2019. június. 27. 11:56","title":"Nyár van, gyorsan el is kezdik felújítani az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan kiszámítható, hogy mennyi saját megtakarításra van szükség egy lakás megvásárlásához, ha a kölcsönt is igénybe veszünk. A július 1-31. között születő babák után is járni fog a babaváró kamatelengedése. ","shortLead":"Szerda este pontosító jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben a babaváró támogatásról, így már pontosan...","id":"20190627_babavaro_bankmonitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da08fdd-b832-4f7e-ac84-e761c7be0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_babavaro_bankmonitor","timestamp":"2019. június. 27. 12:00","title":"Lényeges változások a babaváró feltételeiben: mutatjuk a lehetőségeket és a buktatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","shortLead":"Ezen a lefotózott autón például egy teljes hálószobát szállított valaki.","id":"20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab18e5f-b59f-419b-9759-8587329eb3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0e2fc-2963-4e0c-846d-fcc987f06439","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_olaszorszag_karavan_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. június. 27. 15:44","title":"Olaszországban is látni hasonló csodakaravánokat, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]