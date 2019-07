Az Aligai Fürdőegyesület múlt héten azzal kereste meg a HVG-t, hogy az Appeninn Holding egyre több formában akadályozza a nyaralók lejutását Balatonvilágos gyakorlatilag egyetlen partszakaszára. A HVG már pénteken kereste a tőzsdei vállalatot, amelynek legfőbb tulajdonosa Tiborcz István és Mészáros Lőrinc.

A hétfő délután kiadott közleményben az Appeninn leányvállalata, a Pro-Mot Hungária Kft. úgy fogalmazott, hogy

a Club Aliga területét a korábbiakhoz képest lényegében változatlan feltételek mellett használhatják a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok: biztosított a számukra a szabad lejárás a strandra és a járművel történő ingyenes áthaladás is.

Mint írták, „a sérelmezett helyzet a kikötő üzemeltetéséért felelős bérlő tevékenysége következtében állt elő, ugyanis a Pro-Mot Hungária Kft. jóváhagyása nélkül helyezte el a sorompót, így korlátozva a területre való bejutást”. A tulajdonos nem nevezte meg a bérlőt, de néhány hónapja a Club Catering Kft. és az Aliga Kikötő Kft. telephelyét jegyezték be az üdülő aligai címére. Márpedig ezeket a ralizó Szalay Balázs alapította, aki azóta többször is vitába szállt a helyiekkel, mert szerinte jogában áll sorompóval lezárnia az étterem mellett is elvezető közutat.

A tulajdonosok most azt írták, hogy a bérlő részben közlekedésirányítási szempontokra, részben a kikötő elkorhadt cölöpjeinek lecserélésére hivatkozott. A Pro-Mot Hungária Kft. azt is közölte, hogy felszólította a bérlőt „az előző állapot helyreállítására”.

A móló további használatáról pedig tárgyal a kikötő üzemeltetője a helyi horgászegyesülettel.

© Máté Péter

A Pro-Mot képviselői azt is elmondták, hogy jelenleg is vizsgálják az előző, izraeli tulajdonos által készített ingatlanfejlesztési tervek megvalósíthatóságát. A tulajdonosok állítása szerint az ingatlanfejlesztési projekt célja a korábban elhanyagolt üdülő megújítása „a hosszú távon, üzletileg is fenntartható működés érdekében, a helyiekkel történő konzultációt követően”.

Az Aligai Fürdőegyesület ugyanakkor attól tart, hogy az Appeninn Holding, amely január végén került birtokon belülre, a továbbiakban is sérteni fogja a helybéliek érdekeit. A vállalat képviselői ugyanis június 8-án nyilvános tájékoztatót tartottak a lakosságnak, amelyen az egyesület tagjai nem kaptak megnyugtató válaszokat kérdéseikre.

A helyi ingatlantulajdonosok egyebek között arra voltak kíváncsiak, az Appeninn milyen jogon tiltja meg a Club Aliga bejáratánál, hogy bárki horgászbottal lemenjen a partig az üdülőkomplexum közútján, és milyen jogon tiltják hónapok óta a horgászatot, holott az aligai terület szerepel a kijelölt és engedélyezett balatoni horgászhelyek listáján. A fürdőegyesület elnökhelyettese, Bukovszki András elmondta, hogy a kikötő kis mólójánál már épül a kerítés.

A Club Aliga úgy került az Appeninnhez, hogy leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. megvásárolta az eddigi tulajdonos, az izraeli hátterű Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. 74,99 százalékos üzletrészét. Így az övé lett a Club Aliga 37 hektáros területe, 167 férőhelyes kikötője, valamint az állam tulajdonában lévő, további 10 hektáros ingatlanrész vagyonkezelési joga.

(Kiemelt képünk illusztráció)