[{"available":true,"c_guid":"c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.\r

","shortLead":"A balatoni vízirendőrök pénteken hat akció során összesen tíz embert mentettek ki a tóból.\r

","id":"20190629_Sok_embert_mentettek_ki_penteken_a_balatoni_vizirendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad37b4c7-c8e3-469d-818d-d8ec09d71b92","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Sok_embert_mentettek_ki_penteken_a_balatoni_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 29. 15:17","title":"Sok embert mentettek ki pénteken a balatoni vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós posztról, az Európai Bizottság elnökének tisztségéről. Ugyanakkor Orbán elismeri, hogy a Fidesznek felfüggesztett tagságával semmi befolyása sem lehet a pártszövetség politikájára.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós...","id":"20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c442fec4-0adc-4928-8eac-160ca1c43952","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","timestamp":"2019. június. 30. 17:21","title":"Orbán levélben ismerte el, hogy „semmi befolyása” a Néppárt politikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","shortLead":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","id":"20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38fe72-d56c-4480-9e9b-80b474f37e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","timestamp":"2019. június. 30. 08:05","title":"Igazi strandidő lesz ma, de veszélyre is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke...","id":"20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1937dc74-1a2b-4554-874c-e3fe55253df5","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","timestamp":"2019. június. 29. 12:30","title":"Fülke: Karácsonynak most az ellenzék élére kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","shortLead":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","id":"20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cad6e9-8d82-4ffd-b4f7-d1b1c4207b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","timestamp":"2019. július. 01. 05:02","title":"Fizetőssé válik az elektromos autók töltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]