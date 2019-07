Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már ez ellen is létezik védelem.","shortLead":"A közlekedési balesetek jelentős mértékben a fáradt sofőrök figyelmetlensége miatt alakulnak ki, de szerencsére már...","id":"20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1f57a-03d8-4b10-b83e-5d18b442cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51d82-72d1-4d8c-9e7c-346c5abb5e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_faradt_sofor_faradtsagfigyelo_rendszer","timestamp":"2019. július. 02. 12:00","title":"Nincs is rosszabb a fáradt sofőrnél, és már az autók is tudják ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff55fde2-d0d4-409a-8e31-9c74a7a5ebe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-ek tárgyalásairól a lengyel miniszterelnök hivatala adott ki egy fotót.\r

","shortLead":"A V4-ek tárgyalásairól a lengyel miniszterelnök hivatala adott ki egy fotót.\r

","id":"20190702_Ugy_tunik_kipihente_magat_Orban_Viktor_Brusszelben__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff55fde2-d0d4-409a-8e31-9c74a7a5ebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c24c49-58ef-42a7-8194-e22360292e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ugy_tunik_kipihente_magat_Orban_Viktor_Brusszelben__foto","timestamp":"2019. július. 02. 12:13","title":"Úgy tűnik, kipihente magát Orbán Viktor Brüsszelben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes diagnosztizálni ipari gépeket.","shortLead":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes...","id":"20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafdca5d-1615-4f7a-834a-2ca1d987dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","timestamp":"2019. június. 30. 17:53","title":"Itt a mesterséges intelligencia, ami hangról megmondja, jól van-e egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","id":"20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eea863-872a-4496-9c04-00e76b667de7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","timestamp":"2019. július. 01. 14:42","title":"Fotó: Csak a feje látszott ki a gödörbe esett lónak, a tűzoltók szedték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c54da-2a0a-4bd1-81bb-1a7f1e2889d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\r

Sikeres kényszerleszállást hajtott végre a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren egy Kölnből indult Boeing 737-es. A gép felszállása után a németországi légikikötő emberei gumidarabokat találtak a felszállópályán, ami arra utalt, hogy a gép egyik kereke kidurrant. A repülőt több mint száz mentő és tűzoltó autó várta a repülőtéren. \r

","shortLead":"\r

Sikeres kényszerleszállást hajtott végre a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren egy Kölnből indult Boeing 737-es. A gép...","id":"20190701_Kidurrant_gumival_landolt_Izraelben_egy_utasszallito_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615c54da-2a0a-4bd1-81bb-1a7f1e2889d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e6ca93-c533-46e6-85bd-aadb0e0b20a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Kidurrant_gumival_landolt_Izraelben_egy_utasszallito_gep","timestamp":"2019. július. 01. 16:19","title":"Kidurrant gumival landolt Izraelben egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme átköltözne a városába. A mindkét félnek előnyös ügylet sok millió euró bevételt jelent, amitől Budapest így elesik. Megismertük a CEU Bécsbe költözésének verzióját az osztrák főváros szemszögéből. ","shortLead":"Fél másodpercig töprengett talán Bécs polgármestere, amikor a CEU rektora felvetette neki, mit szólna, ha az egyeteme...","id":"20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=062adbd0-b841-4523-81cb-40afc4d720b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e29c04-7dac-49b3-967e-93d56b9aed3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_CEU_becs_koltozes_Wirtschaftsagentur_Wien","timestamp":"2019. június. 30. 17:30","title":"Örömében tapsikolt Bécs, amikor a CEU bejelentkezett nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]