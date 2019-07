Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","shortLead":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","id":"20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62083cfe-f17b-4daf-b0a9-03a13a98b9bb","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","timestamp":"2019. július. 01. 22:01","title":"Több mint 40 tonna műanyagot halásztak ki a Csendes-óceánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele valaki a Lupa-tóba.","shortLead":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele...","id":"20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8154d2ae-cc17-40fd-bed5-5b63428af87d","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2019. július. 01. 12:37","title":"Belefulladt egy férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.","shortLead":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat...","id":"20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb15767-1b89-43bc-b765-7555b2805bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Pontosított a Fehér Ház, nem minden elől menekült meg a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós. Ebből is láthatott részletet a Glastenbury fesztivál közönsége, akiknek köszönetet is mondott.","shortLead":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós...","id":"20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f8f6c-f49f-4235-a4cc-49df93c02639","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","timestamp":"2019. július. 01. 08:33","title":"Videó: Óriási üdvrivalgás fogadta David Attenborought a Glastonbury fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","shortLead":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","id":"20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc353f7a-c319-42fc-9d97-40e05666ef50","keywords":null,"link":"/elet/20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","timestamp":"2019. július. 01. 18:43","title":"A VOLT főszervezője is reagált arra, hogy a nagyszínpadon Orbánt adták a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","id":"20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29609f0d-590a-467b-ad16-ef23a77a960e","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","timestamp":"2019. július. 01. 08:30","title":"Pokolgépet robbantottak Kabul diplomáciai negyedében, legalább 34-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]