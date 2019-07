Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","id":"20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48329dee-572d-4874-b2b4-872b80c167e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 01. 21:12","title":"Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","id":"20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eea863-872a-4496-9c04-00e76b667de7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","timestamp":"2019. július. 01. 14:42","title":"Fotó: Csak a feje látszott ki a gödörbe esett lónak, a tűzoltók szedték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","shortLead":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","id":"20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a826e-83c1-4bd4-9d89-0bf4a63231e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","timestamp":"2019. július. 01. 17:48","title":"Mától minden új típusú villanyautó csipog, huhog, vagy akár zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben tehermentesíti a Peking 2008-ban megnyitott másik repülőterét.","shortLead":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben...","id":"20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3764b741-1894-4ff0-9795-9b8582ce646c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 01. 12:33","title":"Elkészült a világ legnagyobb repülőtere, 100 millió utast szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soros mindenhol ott van.","shortLead":"Soros mindenhol ott van.","id":"20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1b5f8-322d-443e-84f1-8bf20d0127b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","timestamp":"2019. július. 02. 19:20","title":"A magyarok lebuktatták: Merkel is Soros György embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehezményezi a Mi Hazánk, amiért a párt elnökének Facebook-oldalát szerintük előzetes figyelmeztetés nélkül törölte a közösségi oldal. ","shortLead":"Nehezményezi a Mi Hazánk, amiért a párt elnökének Facebook-oldalát szerintük előzetes figyelmeztetés nélkül törölte...","id":"20190701_facebook_profil_oldal_torlese_duro_dora_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f857ef4-2097-4f1d-b252-35be1396c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_facebook_profil_oldal_torlese_duro_dora_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","timestamp":"2019. július. 01. 16:03","title":"Odacsapna a Facebooknak egy magyar párt a \"rejtélyes\" törölgetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","id":"20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333cd974-8602-49b7-bef8-fb5f1018affa","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","timestamp":"2019. július. 02. 19:49","title":"Tévedésből vertek meg egy sétáló férfit Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]