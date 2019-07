Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74512d0e-f935-424b-8d9a-36304f1ffa0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddigi alelnöke foglalhatja el az MNB-alelnökké választott Patai Mihály helyét a Bankszövetségben.","shortLead":"Eddigi alelnöke foglalhatja el az MNB-alelnökké választott Patai Mihály helyét a Bankszövetségben.","id":"20190701_Bankszovetseg_kinevezes_Patai_Mihaly_Becsei_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74512d0e-f935-424b-8d9a-36304f1ffa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f520d92-80b4-4325-82dd-ce97b781363e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Bankszovetseg_kinevezes_Patai_Mihaly_Becsei_Andras","timestamp":"2019. július. 01. 16:55","title":"Megvan Patai utódja a Bankszövetség élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190703_Nemeth_Szilard_Fel_kell_tarni_a_marciusi_ifjak_tevekenyseget_a_kommunista_aknamunka_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a678227d-627e-4427-a136-daae0d24dba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nemeth_Szilard_Fel_kell_tarni_a_marciusi_ifjak_tevekenyseget_a_kommunista_aknamunka_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 13:41","title":"Németh Szilárd: Fel kell tárni a márciusi ifjak tevékenységét a kommunista aknamunka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","shortLead":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","id":"20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1be313-7978-4a23-a338-efac2717ce22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 07:12","title":"Spanyolországban kibérelték a Ferrarikat, de vissza már nem vitték, az autókat eladták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére az oldal nem hajlandó visszaszolgáltatni a fiókot. Valakiknek pedig nem is reagálnak már.","shortLead":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére...","id":"20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21fd18a-67f6-4023-bbe0-0cd45fc84fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Sok magyar még most sem kapta vissza a kitörölt Facebook-profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e8cb2-717e-4656-b23e-dbf072925fc9","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Babaváró támogatás kivételes lehetőség, hiszen elég egyetlen gyermeknek megszületnie július 1. után ahhoz, hogy kamatmentes legyen a teljes futamidő alatt. Ráadásul a második gyermek megszületését követően elengedik a fennálló tőketartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes még fennálló összeget. Ennek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor a Babaváró hitellel drágábban jövünk ki végül, ugyanis néhány támogatás a Babaváró esetében nem használható fel. ","shortLead":"A Babaváró támogatás kivételes lehetőség, hiszen elég egyetlen gyermeknek megszületnie július 1. után ahhoz...","id":"20190703_Ot_helyzet_amikor_nem_a_Babavaro_hitel_a_legjobb_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735e8cb2-717e-4656-b23e-dbf072925fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b8a051-7897-470a-ad98-b01b1f824772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Ot_helyzet_amikor_nem_a_Babavaro_hitel_a_legjobb_megoldas","timestamp":"2019. július. 03. 06:50","title":"Öt helyzet, amikor nem a Babaváró hitel a legjobb megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]