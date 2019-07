Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely a globális felmelegedés miatt várhatóan ismétlődni fog.","shortLead":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely...","id":"20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481eaacf-9ad9-42ff-bba2-33ff7175a515","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 03. 07:17","title":"Soha olyan meleg nem volt még június, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogatja.","shortLead":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is...","id":"20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6147c-25ee-49f3-9ad7-622465e06ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 01. 17:32","title":"Egy pedagógust indít az ellenzék a Fidesz jelöltjével szemben Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10981978-1e48-4ec8-88ff-b37e0b2f873e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon ruhára, egészségügyre vagy rekreációra költ többet egy átlagos magyar család? Most minden kiderült az Eurostat adataiból. ","shortLead":"Vajon ruhára, egészségügyre vagy rekreációra költ többet egy átlagos magyar család? Most minden kiderült az Eurostat...","id":"20190703_eurostat_haztartas_2017_kiadas_koltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10981978-1e48-4ec8-88ff-b37e0b2f873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f685bd-b510-4972-a98a-2bbc3a95862e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_eurostat_haztartas_2017_kiadas_koltseg","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Kiderült, mire költi pénzét a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","shortLead":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","id":"20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa96db-6938-4606-802e-176f874687dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","timestamp":"2019. július. 02. 18:34","title":"Laborban növesztenek korallokat a Nagy-korallzátonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","shortLead":"Országokra bontva szedték össze, hova utaznak és honnan érkeznek a turisták.","id":"20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9331c2-0fda-4638-8c97-081f8a745ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d56f368-858c-41d4-97b9-78489d33aa23","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_A_nemet_varosnezok_legyoztek_a_legenybucsus_angolokat","timestamp":"2019. július. 03. 05:30","title":"A német városnézők legyőzték a legénybúcsús angolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]