Ki a környezetszennyező turista buszokkal Párizsból! Ezt a jelszót adta ki a francia főváros önkormányzata, melynek vezetője, a szocialista Anne Hidalgo az újraválasztásáért küzd. A szocialisták leszerepeltek a választásokon az elmúlt években, ezért a főpolgármesterasszony felfedezte a környezetvédelmet: Paris respire (Párizs lélegzik) néven nagyszabású programot indított azért, hogy a francia főváros lakói tisztább levegőt szippanthassanak be, mint eddig.

A fő célpont a dízelautók és autóbuszok - ezeket a polgármesterasszony ki akarja tiltani Párizsból. Persze csak fokozatosan, hiszen nem a város megbénítása, hanem az újraválasztás a tét. A turistabuszok elleni kampányt Anne Hidalgo rá is hagyta a helyettesére: Emmanuel Grégoire közölhette így a nagy turistabuszokat üzemeltető társaságokkal, hogy nem szívesen látott vendégek a francia fővárosban.

Nemcsak a környezetszennyező motorok okoznak gondot, hanem az is, hogy a turistabuszok megzavarják Párizs amúgy is meglehetősen kaotikus közlekedési rendjét. A sofőrök gyakran nem ismerik jól a francia fővárost, így rosszul tájékozódnak, és sokszor okoznak forgalmi dugókat. Ezért Párizs főpolgármesterének helyettese azt javasolja nekik: parkoljanak a főváros határain kívül, és a turisták használják a tömegközlekedést, ha be akarnak jutni a belvárosba.

A városvezetés azért nyugtat mindenkit: Párizsnak nincs ellenére a tömegturizmus - hangsúlyozta a főpolgármester helyettese finoman utalva arra, hogy néhány európai városban már torkig vannak a turistákkal. Amszterdamban, Barcelonában és Velencében már mozgalom indult a tömeges turizmus megfékezése érdekében. Párizsban még nem tartanak itt: csak a turistabuszokat szeretnék kívül tartani a város kapuin.

A turistabuszokat üzemeltető cégek mindenesetre azonnal ellenkampányba kezdtek. Rámutattak arra, hogy már eddig is nagyon magas parkolási tarifákat fizettek a francia fővárosban. Ez most kiesne a költségvetés bevételéből. A másik érv: a turistabuszok közönsége többnyire idős ember, számukra a metrózás embert próbáló feladat. Így a kerékpározás sem igazán létező opció, hiába biztosít az Hotel de Ville ingyenes bicikliket. Gyalogolni pedig ilyen melegben súlyos megterhelés mindenkinek, de különösen az idősebb nemzedéknek.

A polgármesterasszony rendíthetetlen: Anne Hidalgo mindenáron kitart a környezetvédelem mellett, mert tudja: Franciaországban ez ma sokkal több embert foglalkoztat, mint bármilyen politikai cél. Madame Anti-dízel tehát kitessékelheti a turistabuszokat is Párizsból, ahova rekordszámban érkeznek a turisták, éppúgy mint egész Franciaországba. Annak ellenére, hogy más rekordok is folyamatosan dőlnek meg: Párizsban még sohasem volt ilyen hőség júniusban, a Riviérán pedig már júniusban helyenként 45 fokra emelkedett a hőmérséklet.