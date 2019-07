Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakunkon a hidegfront.","shortLead":"Nyakunkon a hidegfront.","id":"20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff24c52-3ed7-44d5-96a6-99b4e100ca4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 06. 17:29","title":"Jó darabig nem tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","shortLead":"Az ország legnagyobb városában, Lagosban állandó gondot jelent a közlekedés, így oldanák meg.","id":"20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85d97c-d482-49c0-9585-2e9397e3ca6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hajos_szolgaltatast_inditana_Nigeriaban_az_Uber","timestamp":"2019. július. 07. 16:40","title":"Hajós szolgáltatást indítana Nigériában az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra adva okot.","shortLead":"Szó érte a ház elejét a Netflixnél: túl sokat dohányoznak saját készítésű sorozataiban, közegészségügyi aggodalmakra...","id":"20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64a0310-d521-41c6-8c55-1693d4db20d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df08b8-26d4-4842-97be-2fe4e555bc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_truth_initiative_felmeres_dohanyzos_jelenet_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. július. 07. 08:03","title":"Netflix-ígéret: vége a cigistreamingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","shortLead":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","id":"20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d2e632-a76d-41a5-8dad-836d24bf3111","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","timestamp":"2019. július. 07. 21:50","title":"Kollégánk nyerte az áprilisi Minőségi Újságírásért Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","shortLead":"Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton. ","id":"20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439062-98e8-491c-813a-8120acd317a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Jeffrey_Epstein_szexualis_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 07. 17:37","title":"Megint letartoztatták a szexuális bűnözőként nyilvántartott amerikai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és az autóst is kimentették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és...","id":"20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a137a6-1d18-41d7-a506-a57776c46292","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. július. 06. 19:02","title":"Autójával együtt a Dunába csúszott egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés problémájára irányítsa a figyelmet. A szobrok bálnákat ábrázolnak.","shortLead":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés...","id":"20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc7813-32f1-47c2-af5a-637ce659bdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 06. 15:03","title":"\"Bálnákat\" hoz a Parlament elé a Greenpeace, hogy megmutassa, miért akkora gond a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]