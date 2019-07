Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce7286cc-c08d-4bba-8542-13ae4a80bd07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy fiatal férfi két metrószerelvényt fújt össze.","shortLead":"A négy fiatal férfi két metrószerelvényt fújt össze.","id":"20190709_graffiti_metro_koer_utca_kocsiszin_rendorseg_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce7286cc-c08d-4bba-8542-13ae4a80bd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b9323-54a2-4eec-b7a1-96a2f742306f","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_graffiti_metro_koer_utca_kocsiszin_rendorseg_rongalas","timestamp":"2019. július. 09. 16:47","title":"Biztonsági kamera vette a metrórongáló graffitisek akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó került ki a netre.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó...","id":"20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee3f23-652e-473f-a0d5-f82cb3a3048e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","timestamp":"2019. július. 09. 09:03","title":"Olyan telefont adhat ki a Samsung, amilyet még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","shortLead":"Hosszabb idő után előre lépnek egyet az eljárásban.","id":"20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4aadde-da52-420e-bc9e-b5946c3b3de1","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Folytatodhat_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_szeptemberben_kerdezik_a_kormanyt","timestamp":"2019. július. 09. 08:02","title":"Folytatódhat a 7-es cikkely szerinti eljárás, szeptemberben kérdezik a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás a kiszolgáltatottság miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közel kétharmada szerint a kistelepüléseken nem lehet szabad a helyhatósági választás...","id":"20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28200488-7c4c-4247-86fd-eaa35b3cf92c","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Felmeres_akkora_a_kiszolgaltatottsag_videken_hogy_veszelyben_a_szabad_valasztas","timestamp":"2019. július. 08. 09:18","title":"Felmérés: Akkora a kiszolgáltatottság vidéken, hogy veszélyben a szabad választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert Marriottól, a brit adatvédelmi hatóság most órási összegre bírságolta őket.","shortLead":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert...","id":"20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23504fe1-4f2a-4fd5-80ed-e7f488ffb63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"36 milliárd forintos bírságot kapott a világ legnagyobb szállodalánca, mert adatokat loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német védelmi miniszter EB-elnöki kinevezését még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez sikerülhet ugyan, de egyáltalán nem lesz egyszerű. ","shortLead":"A német védelmi miniszter EB-elnöki kinevezését még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez sikerülhet ugyan...","id":"20190708_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament_csucsjelolti_rendszer_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9ff7c-feb0-4cf1-aded-833e0c6bc335","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament_csucsjelolti_rendszer_Europai_Neppart","timestamp":"2019. július. 08. 11:20","title":"Hűvös fogadtatásra számíthat a parlamentben az Európai Bizottság német elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rip Torn 88 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Rip Torn 88 éves volt.\r

\r

","id":"20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9c81b7-7afc-47ea-ba9c-b5f194225afa","keywords":null,"link":"/kultura/20190710_Elhunyt_a_Sotet_zsaruk_szinesze","timestamp":"2019. július. 10. 06:25","title":"Elhunyt a Sötét zsaruk színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak szerkeszeti integritásával.","shortLead":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak...","id":"20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b541820-132c-4bff-ad3d-2a97a81e4cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","timestamp":"2019. július. 08. 08:33","title":"Gond lehet az Airbusnál, repedések lehetnek az A380-asok szárnyain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]