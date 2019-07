Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","shortLead":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","id":"20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf52fa6-53b3-40a6-a6f5-679700c8443c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 11. 16:42","title":"Érkezik a vihar, riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a73ec6-6a01-4448-8e6c-715a632de11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"Visszavárja a strandidőt? Hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","shortLead":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","id":"20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64947357-47ad-4b07-8bc3-0486e5622a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","timestamp":"2019. július. 10. 05:51","title":"Nagyot emel a legkisebb nyugdíjakon Románia, sereghajtók lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.","shortLead":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője...","id":"20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a4c71c-69cb-4f29-8d8d-3d2cb9303b89","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","timestamp":"2019. július. 11. 13:05","title":"Megfojtották a krétai bunkerben megtalált amerikai kutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]