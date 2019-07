Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","shortLead":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","id":"20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2032-a921-4d8f-a745-992ecbc19e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 18:05","title":"Arra kéri a Színművészeti Egyetem Áder Jánost, ne írja alá az MTA-t megcsonkító törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","shortLead":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","id":"20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9889935f-5458-42d2-b61d-dd2059742524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","timestamp":"2019. július. 10. 14:08","title":"Úgy rejtegeti a kormány a migránsok számát, akár a vállalkozók a tömegszállásokra zsúfolt vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy árulkodó poszter került ki a netre, s többek szerint arra utal, hogy a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X hamarabb kerülhet a piacra, mint a Samsung Galaxy Foldja.","shortLead":"Egy árulkodó poszter került ki a netre, s többek szerint arra utal, hogy a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X...","id":"20190710_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_megjelenesi_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a9ca5b-b0a9-4ced-9e9f-d99cf5c7e3ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_megjelenesi_datum","timestamp":"2019. július. 10. 10:03","title":"Tülekedés a célvonalnál: beelőzheti a Huawei Mate X a Samsung Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","shortLead":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","id":"20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592d2d1d-c7ab-4025-9971-ea0ba457ded4","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","timestamp":"2019. július. 09. 15:13","title":"Ugyanolyan meleg a Balaton, mint a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","shortLead":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","id":"20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a216e340-ed9f-4fd2-aec1-1f6ee3fd29d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","timestamp":"2019. július. 10. 16:15","title":"Csak utazási irodától lehet kártérítést kérni, ha nem jött össze a repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","shortLead":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","id":"20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f98c2d-6909-42e5-bf49-974170961e81","keywords":null,"link":"/elet/20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. július. 10. 10:37","title":"A NAV szerint nem csalt adót Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.



","shortLead":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.



","id":"20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7d0905-1eca-4624-85a6-f6d5b3a3a59d","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","timestamp":"2019. július. 11. 07:22","title":"Megható videó: vakvezető kutyájával vette át diplomáját egy pécsi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú macskáját, Paddle-t. ","shortLead":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú...","id":"20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c67c63-aa43-4315-9f8a-4b43f7d17658","keywords":null,"link":"/elet/20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","timestamp":"2019. július. 10. 17:38","title":"Megszólalt a szomszéd, aki megölte az új-zélandi miniszterelnök világhírű macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]