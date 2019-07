Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","shortLead":"De végül együtt utazhatott a család. Schoberték pedig bocsánatkérést kaptak.","id":"20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f999d-1a4a-4ed3-a35b-3599c032592b","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_Wizz_Air_bocsanatot_kert_Schobert_Norberttol_amiert_nem_akartak_felengedni_a_fiat_a_gepre","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"A Wizz Air bocsánatot kért Schobert Norberttől, amiért nem akarták felengedni a fiát a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnőtt Lengyelországban azok száma, akik szerint a meleg pároknak a nyilvánosság előtt nem lenne szabad kimutatniuk egymás iránti érzelmeiket. A melegeket elutasítóak aránya nem változott. Aki ismer melegeket, elfogadóbb velük, mint aki nem.\r

