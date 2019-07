Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési...","id":"20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a35c-bc47-4b52-8a2e-c3244a6be0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","timestamp":"2019. július. 10. 11:44","title":"Több tucat taxishiéna rendszámát vonták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis fogyasztás esetén is növelhetik a rák kockázatát. A francia kutatók a British Medical Journalban publikálták a tanulmányukat, az állításukat azonban fenntartásokkal kell kezelni. ","shortLead":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis...","id":"20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0906415c-3ed3-4035-a5b2-ffe91120f6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","timestamp":"2019. július. 11. 10:54","title":"Több rákos beteget találtak azok között, akik sok cukros üdítőitalt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","shortLead":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","id":"20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c010ead-c7be-4538-afbb-cd842b79c6c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","timestamp":"2019. július. 10. 18:51","title":"Megvonják az állami támogatást a homeopátiás szerektől Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","shortLead":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","id":"20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9673c28-ba4b-440f-9dd7-cd40630ecbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","timestamp":"2019. július. 10. 20:22","title":"Medián: Erősödött a DK és a Momentum, az LMP szavazótábora a felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","shortLead":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","id":"20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401ce1c-4056-4022-97bf-7b9c0acb8d27","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 11. 10:37","title":"Indul a legcsaládiasabb világzenei fesztivál a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ számára is tartogatott érdekes adatokat.","shortLead":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ...","id":"20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299fe599-65f3-409b-8ac0-eda802fa5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 10. 14:03","title":"1000x több mobilnetet használtak a Glastonbury Fesztiválon, mint kilenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]