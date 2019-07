Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bace0aa2-2bb2-4897-a82d-50af11642b51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leghamarabb 2022-ben indulhat útnak az a szerkezet, ami több szempontból is komoly előrelépést jelent az űrtechnológiában.","shortLead":"Leghamarabb 2022-ben indulhat útnak az a szerkezet, ami több szempontból is komoly előrelépést jelent...","id":"20190715_nasa_made_in_space_3d_nyomtatas_archinaut_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bace0aa2-2bb2-4897-a82d-50af11642b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae8445c-e2de-4c33-8c2a-38292e656ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_nasa_made_in_space_3d_nyomtatas_archinaut_one","timestamp":"2019. július. 15. 16:03","title":"Sci-fiből valóság: 3D-nyomtatással készülhetnek az űrben az űrhajók napelemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","shortLead":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","id":"20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410cb4fb-06ab-41d5-b6a0-5d956e412ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 15. 16:02","title":"Bankjegyre kerül a mesterséges intelligencia atyja, akit homoszexualitása miatt meghurcoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását és befogadását szorgalmazza Heiko Maas német külügyminiszter - derült ki abból az interjúból, amely a Madsack médiacsoport lapjaiban jelent meg. A javaslat éppen ellentéte a magyar kormány álláspontjának.","shortLead":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását...","id":"20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7167-facb-483d-9d21-b0425a384924","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","timestamp":"2019. július. 14. 11:16","title":"A menekültek önkéntes befogadását javasolja Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. ","shortLead":"De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. ","id":"20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efbb44-8b9e-400f-b82b-27d6fb15063e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","timestamp":"2019. július. 15. 05:21","title":"Még ma is előfordulhat még egy-egy zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]