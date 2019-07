Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét, amit a hvg.hu tárt fel. Utána ennek valóságát megerősítették, de az iskolaigazgató meghallgatását és a többi részletet 10 évre titkosították. Kósa Lajos próbálta magyarázni az iskola fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium számára érzékeny ügyet, és nem mondta meg, miért csak akkor tett feljelentést a tárca, amikor lapunk kiderítette, mi történt a kollégiumban. Abban érthetően teljes volt az egyetértés a kormánypárti és ellenzéki tagok között, hogy minden hasonló erőszak elítélendő.","shortLead":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét...","id":"20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c527ad75-ce33-4c3e-bc1e-7b858b6ddb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","timestamp":"2019. július. 15. 14:38","title":"Titkosították a katonai iskolában történt szexuális fajtalanság bizottsági kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","shortLead":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","id":"20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1c3f4-ab79-4335-b14d-d18194b4821d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","timestamp":"2019. július. 15. 10:48","title":"Elszökött otthonról, majd elképesztő távolságot autózott négy ausztrál gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá a tagállamok feje fölött. Még meg sem szavazták, de a magyar miniszterelnök már most elkezdte fúrni a tervezetet.","shortLead":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá...","id":"20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af03ccb6-a296-40bb-b21b-2acdb7656598","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","timestamp":"2019. július. 16. 06:30","title":"Orbán Viktor több száz milliárd forintos harcot indít a civilek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden hallgatja meg az amerikai szenátus David Marcust, aki a Facebookon belül a cég saját kriptopénzéért, a Libráért (is) felelős. Már tudni lehet, hogyan áll a kétségekhez a cég.","shortLead":"Kedden hallgatja meg az amerikai szenátus David Marcust, aki a Facebookon belül a cég saját kriptopénzéért, a Libráért...","id":"20190715_facebook_sajat_penz_libra_bevezetese_libra_association","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a48f220-8566-49cc-8ad3-e6fd59eee77e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_facebook_sajat_penz_libra_bevezetese_libra_association","timestamp":"2019. július. 15. 20:03","title":"Elhalasztaná a Facebook a saját pénzneme bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak az nem tetszik, hogy bírálják a kormányt.","shortLead":"Donald Trumpnak az nem tetszik, hogy bírálják a kormányt.","id":"20190716_El_lehet_innen_menni__megint_nekiment_az_amerikai_elnok_a_demokrata_kepviselonoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149703bb-0cf2-4cd8-85f7-ac2fc49d04ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_El_lehet_innen_menni__megint_nekiment_az_amerikai_elnok_a_demokrata_kepviselonoknek","timestamp":"2019. július. 16. 05:18","title":"\"El lehet innen menni\" - megint nekiment az amerikai elnök a demokrata képviselőnőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenki.","shortLead":"De nem mindenki.","id":"20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daba04-16c9-4f71-ba71-c1b0ae7a09d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","timestamp":"2019. július. 15. 11:26","title":"Béremelést kapnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","shortLead":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","id":"20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbefdab-d24b-4d02-807f-1d23fb2fa936","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","timestamp":"2019. július. 15. 08:21","title":"A legkisebb és legolcsóbb cseh SUV: megkezdődött a Skoda Kamiq gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]