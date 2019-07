Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d37b33-319d-4552-9be4-13085793c211","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megnyitottak a látogatók előtt a tört falú dahsúri piramist Egyiptomban.","shortLead":"Megnyitottak a látogatók előtt a tört falú dahsúri piramist Egyiptomban.","id":"20190714_Tobb_mint_otven_ev_utan_tekintheto_meg_a_legregebbi_piramisok_kozul_ketto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d37b33-319d-4552-9be4-13085793c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df981a7-dea0-4d2d-8344-616fa15d23ed","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Tobb_mint_otven_ev_utan_tekintheto_meg_a_legregebbi_piramisok_kozul_ketto","timestamp":"2019. július. 14. 15:29","title":"Több mint ötven év után tekinthető meg a legrégebbi piramisok közül kettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","shortLead":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","id":"20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f413b8b-7634-44ad-95c9-67e5b4853ce0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","timestamp":"2019. július. 15. 08:59","title":"Gyógyszer és drog hatása alatt vezetett a magyar autósokba belerohanó horvát BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult 2019-es Champagne és Pezsgő Világbajnokságon (CSWWC). A somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic 2015 Magnum pezsgője aranyérmet, három további magnum palackos tételük ezüstöt kapott. Kiemelkedően szerepelt a Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet is: a Carassia Classic Brut magnum palackja aranyat ért, másik két pezsgőjük pedig ezüstöt.","shortLead":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult...","id":"20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dacd043-b4ad-49fe-b4e3-1ad51dfb6838","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Magyar pezsgők világsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekmények kivizsgálását követelő több ezer tüntetővel.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által...","id":"20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983619fb-65a5-4a7d-8066-83959f9c5550","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","timestamp":"2019. július. 14. 19:55","title":"Ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","shortLead":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","id":"20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f530d-fef8-4d34-81db-b8c21071dc5d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Trump felszólította a színes bőrű képviselőnőket, hogy hagyják el az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]