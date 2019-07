Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip Erdogan rendszerében, amely ellen éppen három éve indítottak állítólagos puccskísérletet.","shortLead":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip...","id":"20190715_torokorszag_erdogan_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4bae3-f0ab-42dd-bb36-b9150adf9117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_torokorszag_erdogan_valsag","timestamp":"2019. július. 15. 18:05","title":"Törökország Venezuela sorsára juthat? Három évvel a puccskísérlet után már ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból. ","shortLead":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal...","id":"20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c388e-50d9-4b60-8b7a-841bc45523ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","timestamp":"2019. július. 16. 14:38","title":"200 millió forint közpénzbe kerül a milliós tandíjjal induló elit magániskola felszerelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","shortLead":"15 milliárd forintos beruházással alakítottak ki négycsillagos hotelt a Király utcában.","id":"20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddae0e47-6611-441a-9a92-a4b8c6c55d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0bfe0c-ed36-4143-b426-b2ff162f0b40","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Spanyol_hotellanc_nyitott_szallodat_Budapesten","timestamp":"2019. július. 16. 16:33","title":"Spanyol hotellánc nyitott szállodát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma is.","shortLead":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma...","id":"20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625658a3-fc33-48b3-8b12-f6ed41c6282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Közel 13 ezer autón van már zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]