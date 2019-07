Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dac60f9-f67f-4c2b-99b3-990584ca12a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust visszahívta tisztségéből a párt országos etikai és egyeztető bizottsága.","shortLead":"A politikust visszahívta tisztségéből a párt országos etikai és egyeztető bizottsága.","id":"20190716_szanyi_tibor_visszahivas_mszp_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dac60f9-f67f-4c2b-99b3-990584ca12a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2abfa2-62dc-4289-9caa-0eeac15eb2c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_szanyi_tibor_visszahivas_mszp_alelnok","timestamp":"2019. július. 16. 19:38","title":"Szanyi Tibor már nem az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek a beszerzéseiknél növekvő mértékben kell amerikai árukat vásárolniuk.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek...","id":"20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582ed333-c5ed-48e6-adfc-b249dbb63cfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","timestamp":"2019. július. 16. 07:26","title":"Trump elrendelte: inkább amerikai árut vegyenek az állami hivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae2d5b48-77af-4a95-9435-df871ec93aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási medúzát filmezett le az angliai Cornwallnál Lizzie Daly tengerbiológus, a videót a Marine Conservation Society Facebook-oldalán tették közzé. A gyökérszájú medúza, amibe belebotlott, elég hétköznapi állat, de nagyon ritka, hogy ekkorára megnő. A csípése egyébként fájdalmas, de nem életveszélyes. ","shortLead":"Óriási medúzát filmezett le az angliai Cornwallnál Lizzie Daly tengerbiológus, a videót a Marine Conservation Society...","id":"20190715_Embernagysagu_meduzaba_botlott_egy_buvar_Cornwallban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae2d5b48-77af-4a95-9435-df871ec93aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c4bd7-e393-4ab3-adfc-84f1461548a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_Embernagysagu_meduzaba_botlott_egy_buvar_Cornwallban","timestamp":"2019. július. 15. 16:51","title":"Embernagyságú medúzába botlott egy búvár Cornwallnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1706bb-1fc3-4da9-bcda-aa4d964ddade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Walesben található, és a legfittebb gyalogosoknak is komoly kihívást jelent.","shortLead":"Walesben található, és a legfittebb gyalogosoknak is komoly kihívást jelent.","id":"20190716_Ez_itt_a_vilag_legmeredekebb_utcaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1706bb-1fc3-4da9-bcda-aa4d964ddade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17619b-eeb3-4df3-845c-229c98dc6228","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Ez_itt_a_vilag_legmeredekebb_utcaja","timestamp":"2019. július. 16. 09:10","title":"Ez itt a világ legmeredekebb utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren keresztül szállhatják meg a számítógépünket.","shortLead":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren...","id":"20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65bc92d-720c-408b-9540-266214070c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","timestamp":"2019. július. 16. 08:03","title":"Ha Logitech egere van, akkor erről mindenképp tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]