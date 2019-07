145,8 millió eurós uniós pénzről kell lemondania Törökországnak a jövő évi keretből, ha továbbra is fenntartja igényét a Ciprus körüli földgázra. A törökök 1974-ben rohanták le a sziget északi részét kihasználva azt, hogy a görög nacionalisták bejelentették az Enoziszt, vagyis Ciprus egyesülését Görögországgal. A törökök létrehoztak egy miniállamot Ciprus északi részén, de ezt rajtuk kívül senki sem ismeri el. Erre a miniállamra hivatkozva folytatnak feltáró fúrásokat a Ciprus körüli vizeken, ahol néhány éve óriási földgáz vagyont fedeztek fel a tenger mélyén. Ciprus kérésére az Európai Unió már többször tiltakozott - eredménytelenül. Sőt most megérkezett a második török fúróhajó is Ciprus vizeire. Ez ellen már nemcsak az Európai Unió, de az Egyesült Államok is tiltakozott - időközben nagyon megromlottak Amerika és Törökország kapcsolatai is.

Megérkezett ugyanis az orosz rakétavédelmi rendszer első szállítmánya Ankarába, ami kicsapta a biztosítékot az Európai Unióban, éppúgy, mint az Egyesült Államokban. Törökország nagyhatalmi szerepre törekszik a Földközi-tenger keleti medencéjében - állapították meg Brüsszelben, ahol értésére akarják adni Erdogan török elnöknek, hogy egyáltalán nem értenek egyet sem belpolitikájával, sem pedig diplomáciájával. Az Európai Unió ugyanakkor csak Erdogan rendszerét kívánja büntetni nem pedig Törökországot. Ennek érdekében a jövőre betervezett 252 millió eurót megkapja Törökország, mert ezt a pénzt az EU a civilszféra megerősítésére szánja.

Az Európai Unió viszont felkéri bankját, az Európai Beruházási Bankot, hogy vizsgálja felül hitelezési politikáját Törökország esetében. Tavaly a pénzintézet 385,8 millió eurós kölcsönt nyújtott a gazdaságilag mind nehezebb helyzetben levő Törökországnak. Erdogan gazdaságpolitikája miatt a külföldi tőke különben is menekül Törökországból, amely pénzügyi katasztrófa felé halad- figyelmeztetnek külföldi elemzők.

Görögország külügyminisztere másképp látja. Ne csapjuk be az európai kaput Törökország előtt! - javasolja Georgiosz Katrougalosz, aki a brüsszeli Politiconak nyilatkozott, felhívva a figyelmet, hogy Ciprus sem híve annak, hogy végképp becsapják a kaput a törökök előtt, ahogy ezt Ausztria és Németország szeretné. A Ciprus körüli földgázvagyon esetében nemzetközi együttműködés van kialakulóban, amelyben Izrael és Egyiptom is részt vesz - hangsúlyozta a görög diplomácia vezetője. Aki arra is utalt, hogy Törökországnak nagyon fontos szerepe van a menekültválság leküzdésében: területén sokmillió külföldi állampolgár él, akik közül sokan újra megindulnának az Európai Unió felé. Az EU és Ankara között kötött megállapodás értelmében pedig az unió 3 milliárd eurót fizet Törökországnak azért, hogy területén ellássa a menekülteket. Akármilyen nagy feszültség is alakult ki Törökország és az EU között (2017-ben 175 millió eurós uniós támogatást vontak meg Ankarától, mert Erdogan elnök az állítólagos puccskísérlet miatt brutális tisztogatást hajtott végre, és ellenfeleinek ezreit küldte börtönbe), mindezek ellenére ez az egyezség fennmaradt. Mindkét félnek az az érdeke, hogy ez a jövőben is így legyen, és Brüsszelben ezért is nem kívánják túlságosan erős szankciókkal sújtani Erdogant, akinek így a Törökország területén élő többmillió külföldi menekült erős zsarolási pozíciót biztosít az Európai Unióval szemben.