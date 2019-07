Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","shortLead":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","id":"20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016fbe1-3739-41ed-ad84-73a053edcf5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","timestamp":"2019. július. 17. 08:21","title":"7,99 millió forinttól indul itthon az új 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","id":"20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9596cf3-e823-405c-9ea0-11e9589b3ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","timestamp":"2019. július. 18. 15:02","title":"Hátborzongató előzetes jött a Harvey Weinsteinről készült dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten megsemmisítették az intézmény tizenöt végzősének érettségi eredményeit: a hvg.hu információi szerint több más felnőttoktatási intézményben is ez a helyzet, csak másutt nem csináltak belőle ügyet. ","shortLead":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten...","id":"20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b17925-3f48-4af1-91a8-a805d0f332f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","timestamp":"2019. július. 17. 13:30","title":"Az érettségi biztos túlbuzgósága miatt semmisítették meg a Szinyei Gimnázium tizenöt végzősének érettségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ősszel érkezik az Apple gondozásában készülő For All Mankind sorozat, ami máshogy emlékszik meg a holdra szállásról. A történet mellett a munkára szánt összeg se (lehet) semmi.","shortLead":"Ősszel érkezik az Apple gondozásában készülő For All Mankind sorozat, ami máshogy emlékszik meg a holdra szállásról...","id":"20190716_apple_tv_plus_for_all_mankind_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fb1b3-c585-427a-905a-be651452411c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_tv_plus_for_all_mankind_sorozat","timestamp":"2019. július. 16. 16:10","title":"Az Apple új sorozatában kicsit máshogy zajlott a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Áron meglepetésre kikapott a férfi kardozók főtáblás küzdelmeinek második fordulójában, így a 32 között fejezte be szereplését a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Szatmári András és Gémesi Csanád továbbjutott.","shortLead":"Szilágyi Áron meglepetésre kikapott a férfi kardozók főtáblás küzdelmeinek második fordulójában, így a 32 között...","id":"20190718_szilagyi_aron_vivo_vilagbajnoksag_budapest_kieses_szatmari_andras_gemesi_csanad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c218a3-6fd3-4158-bd9d-377a0ac505f0","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szilagyi_aron_vivo_vilagbajnoksag_budapest_kieses_szatmari_andras_gemesi_csanad","timestamp":"2019. július. 18. 14:33","title":"Nagy előnyről kapott ki Szilágyi Áron, tíz éve nem esett ki így vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","shortLead":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","id":"20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d4ad4-0451-4789-a682-1364f421c2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","timestamp":"2019. július. 16. 19:42","title":"A milánói főügyész szerint felesleges meghallgatni Salvinit, hogy kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese a záróforduló eredményétől függetlenül a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlenül a negyeddöntőben folytatja majd szereplését a kvangdzsui világbajnokság férfi vízilabdatornáján.","shortLead":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő új-zélandi válogatott 8-8-as döntetlent játszott a dél-afrikai csapattal, ami...","id":"20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb7828-c79a-423c-9699-062461c72dc3","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Csoportelsokent_jutott_tovabb_a_ferfi_vizilabda_valogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. július. 17. 07:02","title":"Csoportelsőként jutott tovább a férfi vízilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","shortLead":"A hatalmas teljesítmény egy közel 7 literes blokkból ered, amit a biztonság kedvéért egy kompresszorral fújatnak meg. ","id":"20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b757c44-ac74-4212-8c9e-996d6a33cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fb77e-c51f-4633-a150-8cd2a8676e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kereken_1000_loeros_lett_a_legujabb_amerikai_izomauto","timestamp":"2019. július. 18. 11:21","title":"Kereken 1000 lóerős lett a legújabb amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]