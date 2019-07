Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség kialakulásának rizikóját genetikai tényezők növelik. ","shortLead":"Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát akkor is, ha a betegség...","id":"20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f14a5c-d33b-4e7e-ada2-188e55a5d636","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_alzheimer_kor_demencia_idoskori_elbutulas_genetika_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. július. 18. 10:03","title":"A mutációk 95%-ánál felülírható a genetikai hajlam az időskori elbutulásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben az időszakban számolni kell a bérleti díjak akár 10-15 százalékos emelkedésével is a lakáspiaci szakértők szerint. ","shortLead":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben...","id":"20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2190754d-e6ff-487f-83cb-b2b5025c0835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","timestamp":"2019. július. 17. 06:17","title":"Újabb roham várható a lakáspiacon, 10 százalékos drágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","id":"20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e49defc-3828-439f-b502-0efed827564b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","timestamp":"2019. július. 17. 06:41","title":"Hazánkban az egyik legkülönlegesebb régi Ferrari – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtilthatják nekik azt is, hogy arany és gyémánt legyen náluk, meg kell válniuk a szolgálatba lépés előtt a 10 ezer forintot meghaladó készpénztől is.","shortLead":"Megtilthatják nekik azt is, hogy arany és gyémánt legyen náluk, meg kell válniuk a szolgálatba lépés előtt a 10 ezer...","id":"20190718_Elvehetik_a_NAVellenoroktol_a_mobilt_es_az_ertekeiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd07ac-84ca-4347-84fa-310f515cd370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Elvehetik_a_NAVellenoroktol_a_mobilt_es_az_ertekeiket","timestamp":"2019. július. 18. 12:53","title":"Elvehetik a NAV-ellenőröktől a mobilt és az értékeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A központ szerint valóban tervezik a legjobban tanuló zuglói diákok jutalmazását, de ez majd csak a következő tanévben valósulhat meg, és eddig nem is volt semmiféle pályázati kiírás. Azaz – mint írják – hazugság, hogy cserbenhagytak minden tanulót, aki a 100. ötösét megszerezve hiába várta kitüntetését.","shortLead":"A központ szerint valóban tervezik a legjobban tanuló zuglói diákok jutalmazását, de ez majd csak a következő tanévben...","id":"20190717_A_Klebelsberg_Kozpont_szerint_hazugsag_hogy_a_tankerulet_atverte_a_zugloi_diakokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256955c-51a7-4fa3-bc32-59e2e3638c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_A_Klebelsberg_Kozpont_szerint_hazugsag_hogy_a_tankerulet_atverte_a_zugloi_diakokat","timestamp":"2019. július. 17. 18:56","title":"A Klebelsberg Központ szerint hazugság, hogy a tankerület átverte a zuglói diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az Európai Bizottság 242 millió euróra (nagyjából 79,1 milliárd forint) büntette az amerikai mobiltelefonchip-gyártót, amiért értékelése szerint a vállalat visszaélt piaci erőfölényével.","shortLead":" Az Európai Bizottság 242 millió euróra (nagyjából 79,1 milliárd forint) büntette az amerikai mobiltelefonchip-gyártót...","id":"20190718_birsag_europai_bizottsag_qualcomm_visszaeles_piaci_erofolennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227a1a92-82db-45b6-890d-d64e3e9ab12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_birsag_europai_bizottsag_qualcomm_visszaeles_piaci_erofolennyel","timestamp":"2019. július. 18. 13:08","title":"Hatalmas bírságot kapott a Qualcomm az uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]