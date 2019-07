Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","shortLead":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","id":"20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c50df0-ce54-443c-90e4-671a73e53590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","timestamp":"2019. július. 18. 11:33","title":"Gond lehet az Airbus A321neo gépekkel, ilyet vett most a Wizz Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f75445-731d-4da7-ae7e-cefd51814a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","timestamp":"2019. július. 17. 15:48","title":"Vádat emeltek az Eximbank egykori vezetői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 30 fok is lehet.","shortLead":"Akár 30 fok is lehet.","id":"20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90dbf52-fbdb-4d9a-a6fb-f6808284878e","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","timestamp":"2019. július. 17. 07:15","title":"Napsütés és eső vár ránk szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja meg az oroszok által fejlesztett FaceAppot.","shortLead":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja...","id":"20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8885425-a4ca-4184-b3ab-3ad15350747b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","timestamp":"2019. július. 18. 10:33","title":"Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest Hotels kipótolta a vételárat.","shortLead":"A vízimentők a Facebookon hirdettek adománygyűjtést, hogy új hajókat vegyenek. Az Opus Global Nyrt. és a Hunguest...","id":"20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa15465f-5f45-41a8-a53d-cd4d7fdf5726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Meszarosek_12_millio_forintot_adnak_a_vizimentoknek_hogy_uj_hajokat_vasaroljanak","timestamp":"2019. július. 18. 14:40","title":"Mészárosék 12 millió forintot adnak a vízimentőknek, hogy új hajókat vásároljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját véleményt abszolutizáló politikai magatartás, és emiatt folyamatosan durvul a politikai közbeszéd hangneme.","shortLead":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját...","id":"20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd687b70-5b41-4648-bed7-4ac996df9d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","timestamp":"2019. július. 18. 05:07","title":"Theresa May: Durvul a politikai közbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyitják az M0 autóút szigetszentmiklósi csomópontjának lehajtóját, viszont vasárnap elkezdődik a halásztelki csomópont felújítása. ","shortLead":"Megnyitják az M0 autóút szigetszentmiklósi csomópontjának lehajtóját, viszont vasárnap elkezdődik a halásztelki...","id":"20190718_Halasztelek_M0s_lehajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76273d-a517-4f04-80ca-12790887daf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Halasztelek_M0s_lehajto","timestamp":"2019. július. 18. 15:09","title":"A dugó marad, csak máshol lesz problémás az M0-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","id":"20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f9c145-9092-4e8d-8412-0997572a5a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 17. 12:26","title":"Évi 171 millió doboz energiaital fogy Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]