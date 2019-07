Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nősténytigris sikeresen elmenekült a gyilkos árvíz elől Indiában, majd a fáradalmait egy helyi lakos ágyában pihente ki.","shortLead":"Egy nősténytigris sikeresen elmenekült a gyilkos árvíz elől Indiában, majd a fáradalmait egy helyi lakos ágyában...","id":"20190719_Es_on_mit_szolna_ha_az_agyaban_pihenne_meg_egy_tigris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cc8ef-6371-40f8-a956-0f5355a771c9","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Es_on_mit_szolna_ha_az_agyaban_pihenne_meg_egy_tigris","timestamp":"2019. július. 19. 17:02","title":"És ön mit szólna, ha az ágyában pihenne meg egy tigris?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb pontja a pályafutásának. A csapatversenyre össze fogja szedni magát, de annál tovább egyelőre nem lát.","shortLead":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb...","id":"20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab82a16-a429-4284-989c-646d3f7332b7","keywords":null,"link":"/sport/20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","timestamp":"2019. július. 20. 17:09","title":"Szilágyi Áron: Még nem látom, hogy vágok neki az olimpiai felkészülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","shortLead":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","id":"20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b4bf7-8eb9-4d5d-8123-887c6e3ad914","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","timestamp":"2019. július. 20. 09:10","title":"A hullámvasút alapból ijesztő, de milyen lehet ott ragadni, ha elromlik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig titkosítva voltak.","shortLead":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig...","id":"20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b138e2f-9289-4ae1-ab97-64d5da8bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","timestamp":"2019. július. 20. 14:03","title":"Titkolt részletek: hajszálon múlt, hogy a holdra szállás nem végződött tragédiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester tételesen vizsgáltatta felül a területen található fák állapotát.","id":"20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565f3caf-8596-409f-be15-64350e33dd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ce97-7d33-44ee-9a6c-c98adb1bbc03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfon_kezdodik_a_budapesti_Szentendrei_ut_felujitasa","timestamp":"2019. július. 19. 19:31","title":"Hétfőn kezdődik a budapesti Szentendrei út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel az ültetvények miatt.","shortLead":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel...","id":"20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9c02a6-792c-4229-bf79-a6ed7dd625e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","timestamp":"2019. július. 19. 16:21","title":"Drasztikusan kevesebb orangután él a malajziai olajpálma-ültetvények környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba kellene vennie égi kísérőnket. Az első magyar űrhajóssal az Apollo-11 küldetés 50. évfordulója és a misszió eddig nem látott felvételeit bemutató dokumentumfilmje kapcsán beszélgetett a History tévécsatorna munkatársa.","shortLead":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba...","id":"20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0b66f-5579-45a6-856a-cc32140489dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","timestamp":"2019. július. 20. 17:03","title":"Farkas Bertalan a tévé előtt ujjongott, amikor Armstrong a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]